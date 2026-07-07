Beşiktaş kalesini Alexander Nübel'e emanet etti: Yıldız eldiven İstanbul'da
Beşiktaş, kaleci transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlıların Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı Alman milli kaleci Alexander Nübel, resmi sözleşmeye imza atmak üzere İstanbul'a geldi.
Yeni sezon öncesi kaleci transferini tamamlamak isteyen Beşiktaş, uzun süredir yürüttüğü görüşmelerde sona ulaştı. Siyah-beyazlı kulüp, Bayern Münih'in Alman kalecisi Alexander Nübel ile hem oyuncu hem de kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.
Siyah-beyazlıların her konuda anlaşmaya vardığı 30 yaşındaki file bekçisi İstanbul'a geldi.
Nübel'i taşıyan uçak saat 19.30 sularında İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı.
5+5 MİLYON EURO ÖDENECEK
Alman eldiven için Beşiktaş'ın kasasından 5 milyon Euro bonservis ve 5 milyon Euro da bonuslar olmak üzere toplam 10 milyon Euro çıkacak.
Siyah-beyazlılar, sağlık kontrolünden geçireceği Nübel ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
49 MAÇTA 70 GOL YEDİ
Geçtiğimiz sezonu Stuttgart'ta kiralık olarak geçiren Nübel, 49 maçta 4 bin 470 dakika sahada kaldı. Alexander Nübel bu süreçte kalesinde 70 gol görürken, 14 maçta ise kalesini korumayı başardı.