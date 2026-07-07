Beşiktaş kalesini Alexander Nübel'e emanet etti: Yıldız eldiven İstanbul'da

Yeni sezon öncesi kaleci transferini tamamlamak isteyen Beşiktaş, uzun süredir yürüttüğü görüşmelerde sona ulaştı. Siyah-beyazlı kulüp, Bayern Münih'in Alman kalecisi Alexander Nübel ile hem oyuncu hem de kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Siyah-beyazlıların her konuda anlaşmaya vardığı 30 yaşındaki file bekçisi İstanbul'a geldi.

Nübel'i taşıyan uçak saat 19.30 sularında İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı.

5+5 MİLYON EURO ÖDENECEK

Alman eldiven için Beşiktaş'ın kasasından 5 milyon Euro bonservis ve 5 milyon Euro da bonuslar olmak üzere toplam 10 milyon Euro çıkacak.

Siyah-beyazlılar, sağlık kontrolünden geçireceği Nübel ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

49 MAÇTA 70 GOL YEDİ

Geçtiğimiz sezonu Stuttgart'ta kiralık olarak geçiren Nübel, 49 maçta 4 bin 470 dakika sahada kaldı. Alexander Nübel bu süreçte kalesinde 70 gol görürken, 14 maçta ise kalesini korumayı başardı.