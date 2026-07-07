Beşiktaş'ın yeni transferi Doğan Alemdar İstanbul'a geliyor
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Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş, transferde önemli bir adım attı. Siyah-beyazlılar, Başakşehir'in 23 yaşındaki kalecisi Doğan Alemdar ile prensip anlaşmasına vardı. Kulüpten yapılan açıklamada, Doğan Alemdar'ın sağlık kontrolleri ve transfer işlemlerinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a geleceği bildirildi.
Yeni sezon öncesinde hazırlıklarına Slovakya kampında devam eden Beşiktaş, bir yandan transfer çalışmalarını da sürdürüyor.
DOĞAN ALEMDAR GELİYOR
Siyah-beyazlılar, Başakşehir FK'nın 23 yaşındaki file bekçisi Doğan Alemdar'ı kadroya katmaya hazırlanıyor. Turuncu-lacivertli ekiple yurt dışı kampında bulunan Doğan Alemdar, akşam saatlerinde İstanbul'da olacak.
AÇIKLAMA GELDİ
Siyah-beyazlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığımız profesyonel futbolcu Doğan Alemdar, sağlık kontrolleri ve transfer sürecinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir. Doğan Alemdar'ı taşıyan uçak, bu akşam saat 18.40'ta İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacaktır" ifadeleri kullanıldı.