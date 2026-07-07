Beşiktaş'ın yeni transferi Doğan Alemdar İstanbul'a geliyor

Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş, transferde önemli bir adım attı. Siyah-beyazlılar, Başakşehir'in 23 yaşındaki kalecisi Doğan Alemdar ile prensip anlaşmasına vardı. Kulüpten yapılan açıklamada, Doğan Alemdar'ın sağlık kontrolleri ve transfer işlemlerinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a geleceği bildirildi.