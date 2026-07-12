Beşiktaş’tan NBA tecrübeli guard hamlesi! Jaylen Nowell resmen siyah-beyazlılarda

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Jaylen Nowell'ı kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında 27 yaşındaki basketbolcuyla anlaşma sağlandı. Açıklamada, 193 cm boyundaki oyuncuyla anlaşmaya varıldığı belirtilirken, Nowell'e Beşiktaş ailesine hoş geldin denildi ve yeni sezonda başarı dilekleri iletildi.



Kariyerinde Minnesota Timberwolves, Memphis Grizzlies, Detroit Pistons ve New Orleans Pelicans gibi önemli Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinde oynayan Nowell, son olarak Porto Riko takımı Gigantes de Carolina'da forma giydi.

Washington formasıyla NCAA kariyerini tamamlayan Jaylen Nowell, 2019 NBA Draftı'nda 43'üncü sırada seçildi. NBA'de 200'ün üzerinde maça çıktığı kariyeri boyunca Minnesota Timberwolves, Memphis Grizzlies, Detroit Pistons, New Orleans Pelicans gibi kulüplerde forma giydi. G-League'de 2025 yılında Yılın Karması'na seçilen Nowell, geçen sezon Gigantes de Carolina takımında mücadele etti.