Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat kulüpten bir yıl süreyle ihraç edildi
Beşiktaş Kulübü 2025 Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu, Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapıldı. Toplantıda eski başkan Hasan Arat’ın ihracı oylanırken Arat'ın 1 yıl süreyle kulüpten ihraç edilmesine karar verildi.
Beşiktaş Kulübü 2025 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda, eski başkan Hasan Arat'ın ihracı oylandı.
Oylama sonucunda Hasan Arat, 1 yıl süreyle kulüpten ihraç edildi.
NE OLMUŞTU?
Eski Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, siyah-beyazlı kulübü 12 Nisan tarihinde gerçekleştirilen Divan Kurulu toplantısında kürsüde konuşma yaparken, Divan Başkanı Tevfik Yamantürk ve iki kişi tarafından fiziki saldırıya uğramış ve toplantı tatil edilmişti.