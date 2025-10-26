Sergen Yalçın’dan 10 numaraya özel plan! İşte Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ilk 11’leri

https://www.ahaber.com.tr/canli-skor/kasimpasa-besiktas-maci-61720564

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LER

Kasımpaşa: Gianniotis - Winck, Opoku, Szalai, Owusu - Cem, Baldursson, Fall, Ben Ouanes, Diabate - Kubilay

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfried Kanga, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, Cengiz Ünder, El Bilal Toure, Tammy Abraham

Kasımpaşa ile Beşiktaş ligde 45. kez karşılaşacak. (A Haber arşiv)

LİGDE 45. RANDEVU

Kasımpaşa ile Beşiktaş, Süper Lig'de bugüne dek 44 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar 26 kez rakibine üstünlük kurarken, Paşa ise 9 kez sahadan galip ayrıldı. İki takım 9 defa da 1'er puana razı oldu. Söz konu maçlarda Beşiktaş, rakip fileleri 89 kez havalandırırken, Kasımpaşa 53 golle karşılık verdi. İki İstanbul ekibi arasında oynanan son müsabaka 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.



KARTAL, SON MAÇLARDA RAKİBİNE DİŞ GEÇİREMİYOR

Beşiktaş, Kasımpaşa ile oynadığı son 4 lig müsabakasında galibiyet elde edemedi. Söz konusu süreçte rakibine 3 kez mağlup olan siyah-beyazlılar 1 kez de berabere kaldı. Bu maçlarda kalesinde 9 gol gören Kartal, rakip ağları 4 kez havalandırdı. Beşiktaş, Kasımpaşa'ya karşı son galibiyetini 2022-2023 sezonunda 5-2'lik skorla almıştı.