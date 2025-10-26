Sergen Yalçın'dan 10 numaraya özel plan! İşte Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ilk 11'leri
Süper Lig'in 10. haftasında 16 puanlı Beşiktaş, 9 puanlı Kasımpaşa'ya konuk olacak. Sergen Yalçın yönetimindeki siyah-beyazlı ekip son yıllarda üstünlük kuramadığı Kasımpaşa'ya karşı bu kez kazanmak isterken, Rafa Silva'dan gelen sakatlık haberi can sıktı. Yalçın'ın 10 numara pozisyonunda Orkun Kökçü'ye şans vermeyi planladığı, orta sahaya ise Orkun yerine Kartal Kayra Yılmaz ile çıkacağı bildirildi. Kritik karşılaşma öncesi her iki teknik adamın da kafasındaki ilk 11'ler netleşti. İşte Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ile ilgili detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa ile 45. kez rakip olacak.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş, saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ligde siyah-beyazlılar 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle topladığı 16 puanla 6. sırada yer alıyor. Lacivert-beyazlılar ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet neticesinde aldığı 9 puanla 12. sırada bulunuyor.
KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LER
Kasımpaşa: Gianniotis - Winck, Opoku, Szalai, Owusu - Cem, Baldursson, Fall, Ben Ouanes, Diabate - Kubilay
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfried Kanga, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, Cengiz Ünder, El Bilal Toure, Tammy Abraham
LİGDE 45. RANDEVU
Kasımpaşa ile Beşiktaş, Süper Lig'de bugüne dek 44 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar 26 kez rakibine üstünlük kurarken, Paşa ise 9 kez sahadan galip ayrıldı. İki takım 9 defa da 1'er puana razı oldu. Söz konu maçlarda Beşiktaş, rakip fileleri 89 kez havalandırırken, Kasımpaşa 53 golle karşılık verdi. İki İstanbul ekibi arasında oynanan son müsabaka 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
KARTAL, SON MAÇLARDA RAKİBİNE DİŞ GEÇİREMİYOR
Beşiktaş, Kasımpaşa ile oynadığı son 4 lig müsabakasında galibiyet elde edemedi. Söz konusu süreçte rakibine 3 kez mağlup olan siyah-beyazlılar 1 kez de berabere kaldı. Bu maçlarda kalesinde 9 gol gören Kartal, rakip ağları 4 kez havalandırdı. Beşiktaş, Kasımpaşa'ya karşı son galibiyetini 2022-2023 sezonunda 5-2'lik skorla almıştı.
RAFA SILVA'NIN SAKATLIĞI BULUNUYOR
Beşiktaş'ta Portekizli oyuncu Rafa Silva'nın sakatlığı sebebiyle Kasımpaşa maçında sahada yer alması beklenmiyor. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada 32 yaşındaki oyuncunun Konyaspor maçının ardından her iki baldır adalesinde sertlik ve ağrı hissettiği gecikmiş başlangıçlı kas ödemi tespit edildiği açıklanmıştı. Yıldız oyuncunun Fenerbahçe derbisi öncesi riske edilmeyeceği düşünülüyor.
Kartal'da sakatlıklarını atlatan ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Demir Ege Tıknaz ile El Bilal Toure ise teknik direktör Sergen Yalçın'dan forma bekleyecek.
FELIX UDUOKHAI SINIRDA
Siyah-beyazlıların Alman savunma oyuncusu Felix Uduokhai ise ceza sınırında bulunuyor. Uduokhai, lacivert-beyazlılara karşı kart görme durumunda ligde bir sonraki hafta oynanacak Fenerbahçe debisinde formasından uzak kalacak.
Beşiktaş'ta cezasını tamamlayan Gökhan Sazdağı ise teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda Kasımpaşa müsabakasında formasına kavuşacak. Gökhan, Gençlerbirliği maçında sarı kart cezası olduğu için, Konyaspor müsabakasında da statü gereği kadroda yer alamamıştı.
ADNAN DENİZ KAYATEPE YÖNETECEK
Kasımpaşa - Beşiktaş mücadelesini hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Bilal Gölen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Erdem Mertoğlu olacak.
