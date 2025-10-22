Kartal Konya’da nefes aldı! Beşiktaş zorlu deplasmandan galibiyetle döndü

Fotoğraf (DHA)

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Ozan Ergün'ün yönettiği maçta kazanan taraf siyah-beyazlılar oldu. Beşiktaş'a 3 puanı getiren goller, Wilfred Ndidi ve Tammy Abraham'dan geldi.

Sergen Yalçın ve öğrencileri, Gençlerbirliği yenilgisini telafi ederken iki maç sonra kazanma başarısı göstererek üst gruptan kopmamak adına önemli bir adım attı.

Beşiktaş 10. haftada ise Kasımpaşa ile Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaşacak.