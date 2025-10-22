Kartal Konya’da nefes aldı! Beşiktaş zorlu deplasmandan galibiyetle döndü
Tümosan Konyaspor ile Beşiktaş, Süper Lig’de 3. haftanın erteleme maçında karşı karşıya geldi. Ozan Ergün’ün yönettiği mücadele, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynandı. Zorlu karşılaşmadan siyah-beyazlılar galip ayrıldı. İşte mücadelede yaşananlar...
Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen karşılaşmada Tümosan Konyaspor, sahasında Beşiktaş'ı ağırladı.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Ozan Ergün'ün yönettiği maçta kazanan taraf siyah-beyazlılar oldu. Beşiktaş'a 3 puanı getiren goller, Wilfred Ndidi ve Tammy Abraham'dan geldi.
Sergen Yalçın ve öğrencileri, Gençlerbirliği yenilgisini telafi ederken iki maç sonra kazanma başarısı göstererek üst gruptan kopmamak adına önemli bir adım attı.
Beşiktaş 10. haftada ise Kasımpaşa ile Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaşacak.
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
2. dakikada sol kanatta topla buluşan Pedrinho'nun ortasında topla buluşan Muleka'nın dokunuşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
21. dakikada Orkun Kökçü'nün sol kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Nididi kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1
37. dakikada sağ kanattan Jinho Jo'nun ortasında ceza sahası içinde Umut Nayir'in volesinde kaleci Ersin topu çeldi.
(İKİNCİ YARI)
64'üncü dakikada Pedrinho'nun ceza sahası yayından şutunda top üstten auta çıktı.
73'üncü dakikada Beşiktaş, skoru 2'ye yükseltti. Rashica'nın, uzun pasında Abraham'a aşan topu kaleci Deniz, ceza sahası çizgisinde kontrol etmek isterken elinden kaçırdı. Deniz'in kaçırdığı topu takip eden Abraham, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.
80'inci dakikada Bardhi'nin ceza sahası solundan şutunda top sağ direkten az farkla auta çıktı.
Karşılaşma Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
