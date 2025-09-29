Kara Kartal Dolmabahçe’de av peşinde! İşte Beşiktaş-Kocaelispor maçının muhtemel 11’leri

Beşiktaş Kocaelispor'u yenerek yoluna devam etmek istiyor (AA)

BEŞİKTAŞ'TA İKİ EKSİK VAR

Siyah-beyazlılarda Kocaelispor maçı öncesinde iki eksik bulunuyor. RAMS Başakşehir mücadelesinde sakatlanarak Göztepe ve Kayserispor maçlarında formasından uzak kalan Salih Uçan, Kocaelispor karşısında da görev yapamayacak.

Siyah-beyazlı kulüpten dün yapılan açıklamaya göre Demir Ege Tıknaz'ın ise sol fibula kemiğinde kemik ödemi tespit edildi. Demir Ege Tıknaz da Kocaelispor maçında formasından uzak kalacak.

SELÇUK İNAN'IN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLARA KARŞI 1 GALİBİYET

Beşiktaş, Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan'a karşı çıktığı 4 maçta 1 galibiyet elde etti. Siyah-beyazlı takım, 40 yaşındaki teknik adama Kasımpaşa'yı çalıştırdığı 2023 yılında ilk kez rakip oldu. Beşiktaş, söz konusu maçta sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Daha sonra Gaziantep FK'nin başına geçen Selçuk İnan ile 3 kez karşı karşıya gelen siyah-beyazlı ekip, 2-0 ve 2-1'lik skorlarla rakibine mağlup oldu. Öte yandan iki takım, bir kez de 1-1 berabere kaldı.