Beşiktaş’a Akdeniz’de soğuk duş! Sergen Yalçın mağlubiyetle başladı

31 Ağustos 2025, Pazar
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2025 17:19 Güncelleme: 31.08.2025 23:40
Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş, Corendon Alanyaspor’a konuk oldu. Mücadelenin ilk yarısında daha etkili görünen ev sahibi ekip, bulduğu golle soyunma odasına 1-0 önde gitti. İkinci yarıda da kontrolü elinde tutan Alanyaspor, bir gol daha bularak farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda skoru korumayı başaran Akdeniz ekibi, karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak Beşiktaş’a ligde ilk mağlubiyetini tattırdı.

Trendyol Süper Lig'in 4'üncü haftasında Corendon Alanyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

8. dakikada Kartal Yılmaz'ın defanstaki hatalı pasında topun sahibi olan Ogundu'nun şutu az farkla üstten autta çıktı.

13. dakikada Svensson'un pasında ceza alanı sağ çaprazda bulunan Orkun Kökçü topla buluştu. Orkun'un şutunda vuruşunda kaleci Ertuğrul başarılı oldu.

45+3. dakikada ceza içerisinde atılan topa hareketlenen Ogundu, Djalo'nın sert müdahalesi sonrası yerde kalırken hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.

45+5. dakikada topun başına gelen İbrahim Kaya, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

İLK 11'LER

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Flo, Lima, Fidan, Ümit, Yusuf, Makouta, Maestro, İbrahim, Jo, Ogundu.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Djalo, Uduokhai, Jurasek, Ndidi, Kartal, Rafa, Orkun, Muçi, Abraham

