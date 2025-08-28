Beşiktaş Lausanne engeline takıldı! Mağlup oldu

28 Ağustos 2025, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.08.2025 09:47 Güncelleme: 28.08.2025 22:07
UEFA Konferans Ligi play-off turunda 1-1'in rövanşında Beşiktaş, sahasında İsviçre ekibi Lausanne'a 1-0 yenildi. Siyah-beyazlı temsilcimiz 1-0 mağlup olarak Avrupa kupalarına veda etti.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turunda, 1-1 berabere kaldığı maçın rövanşında İsviçre'nin Lausanne takımını konuk etti.

BEŞİKTAŞ'TAN AVRUPA'YA VEDA

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Taylan, Ndidi, Orkun, Rafa Silva, Joao Mario, Abraham

Lausanne: Letica, Mouanga, Sow, Okoh, Poaty, Soppy, Roche, Custodio, Lekweiry, Diakite, Sene

KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

Siyah-beyazlı takım, bu sezon Süper Lig'de ve Avrupa kupalarında oynadığı tüm karşılaşmalarda gol yedi. Bu sezon 5'i Avrupa kupaları, 1'i de Süper Lig olmak üzere 6 maçta mücadele eden Beşiktaş, sırasıyla şu sonuçları aldı:

UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş-Shakhtar Donetsk 2-4

UEFA Avrupa Ligi: Shakhtar Donetsk-Beşiktaş 2-0

UEFA Konferans Ligi: St. Patrick's-Beşiktaş 1-4

UEFA Konferans Ligi: Beşiktaş-St. Patrick's 3-2

Trendyol Süper Lig: Beşiktaş-ikas Eyüpspor 2-1

UEFA Konferans Ligi: Lausanne-Beşiktaş 1-1

Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmalarda 12 gol atarken, kalesinde ise 11 gol gördü.

