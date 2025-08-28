Beşiktaş Lausanne engeline takıldı! Mağlup oldu
UEFA Konferans Ligi play-off turunda 1-1'in rövanşında Beşiktaş, sahasında İsviçre ekibi Lausanne'a 1-0 yenildi. Siyah-beyazlı temsilcimiz 1-0 mağlup olarak Avrupa kupalarına veda etti.
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turunda, 1-1 berabere kaldığı maçın rövanşında İsviçre'nin Lausanne takımını konuk etti.
BEŞİKTAŞ'TAN AVRUPA'YA VEDA
UEFA Konferans Ligi play-off turunda 1-1'in rövanşında Beşiktaş, sahasında İsviçre ekibi Lausanne'a 1-0 yenilerek Avrupa kupalarına veda etti.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Taylan, Ndidi, Orkun, Rafa Silva, Joao Mario, Abraham
Lausanne: Letica, Mouanga, Sow, Okoh, Poaty, Soppy, Roche, Custodio, Lekweiry, Diakite, Sene
KALESİNİ GOLE KAPATAMADI
Siyah-beyazlı takım, bu sezon Süper Lig'de ve Avrupa kupalarında oynadığı tüm karşılaşmalarda gol yedi. Bu sezon 5'i Avrupa kupaları, 1'i de Süper Lig olmak üzere 6 maçta mücadele eden Beşiktaş, sırasıyla şu sonuçları aldı:
UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş-Shakhtar Donetsk 2-4
UEFA Avrupa Ligi: Shakhtar Donetsk-Beşiktaş 2-0
UEFA Konferans Ligi: St. Patrick's-Beşiktaş 1-4
UEFA Konferans Ligi: Beşiktaş-St. Patrick's 3-2
Trendyol Süper Lig: Beşiktaş-ikas Eyüpspor 2-1
UEFA Konferans Ligi: Lausanne-Beşiktaş 1-1
Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmalarda 12 gol atarken, kalesinde ise 11 gol gördü.
