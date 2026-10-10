Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yolların ayrılması kararının ardından İtalyan çalıştırıcı için teşekkür mesajı yayımladı. Federasyon, 9 Ekim'de gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında alınan kararı bir kez daha hatırlattı.

TFF'nin açıklamasında Montella'nın milli takıma kazandırdığı başarılar için teşekkür edilirken, Başkan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun İtalyan teknik adamla yüz yüze görüşeceği bildirildi.

TFF'DEN VINCENZO MONTELLA'YA TEŞEKKÜR MESAJI

TFF Yönetim Kurulu, 9 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda Vincenzo Montella ile yola devam etmeme kararı almıştı.

Federasyon, yayımladığı mesajda Montella'nın A Milli Takım'da 3 yılı aşkın süre görev yaptığını vurguladı.

Açıklamada, İtalyan teknik direktörün görev süresi boyunca Türk futboluna sunduğu katkılara teşekkür edildi.

TFF'NİN AÇIKLAMASI

Federasyonun yayımladığı açıklama şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün yapmış olduğu yönetim kurulu toplantısında, A Milli Takımı'mızda 3 yılı aşkın bir süredir teknik direktörlük görevini yürüten Vincenzo Montella ile yola devam etmeme kararı almıştır.

TFF olarak, A Milli Takım'daki görev süresi boyunca Milli Takımı'mıza yaşattığı ilklerle dolu başarılar ve Türk futboluna verdiği hizmetler için Vincenzo Montella'ya samimiyetle teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde sonsuz başarılar dileriz.

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, gelecek hafta içerisinde Türkiye'ye gelecek Vincenzo Montella ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirecek ve kendisine A Milli Takımı'mız için yapmış olduğu çalışmalar için teşekkürlerini iletecektir."