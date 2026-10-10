TFF'den Montella'ya veda mesajı: Hacıosmanoğlu gelecek hafta İtalyan teknik direktörle görüşecek
Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı'nda 3 yılı aşkın süredir görev yapan Vincenzo Montella ile yola devam etmeme kararının ardından İtalyan teknik direktör için teşekkür mesajı yayımladı. Federasyon, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun gelecek hafta Türkiye'ye gelecek Montella ile yüz yüze görüşeceğini duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yolların ayrılması kararının ardından İtalyan çalıştırıcı için teşekkür mesajı yayımladı. Federasyon, 9 Ekim'de gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında alınan kararı bir kez daha hatırlattı.
TFF'nin açıklamasında Montella'nın milli takıma kazandırdığı başarılar için teşekkür edilirken, Başkan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun İtalyan teknik adamla yüz yüze görüşeceği bildirildi.
TFF'DEN VINCENZO MONTELLA'YA TEŞEKKÜR MESAJI
TFF Yönetim Kurulu, 9 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda Vincenzo Montella ile yola devam etmeme kararı almıştı.
Federasyon, yayımladığı mesajda Montella'nın A Milli Takım'da 3 yılı aşkın süre görev yaptığını vurguladı.
Açıklamada, İtalyan teknik direktörün görev süresi boyunca Türk futboluna sunduğu katkılara teşekkür edildi.
TFF'NİN AÇIKLAMASI
Federasyonun yayımladığı açıklama şöyle:
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün yapmış olduğu yönetim kurulu toplantısında, A Milli Takımı'mızda 3 yılı aşkın bir süredir teknik direktörlük görevini yürüten Vincenzo Montella ile yola devam etmeme kararı almıştır.
TFF olarak, A Milli Takım'daki görev süresi boyunca Milli Takımı'mıza yaşattığı ilklerle dolu başarılar ve Türk futboluna verdiği hizmetler için Vincenzo Montella'ya samimiyetle teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde sonsuz başarılar dileriz.
TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, gelecek hafta içerisinde Türkiye'ye gelecek Vincenzo Montella ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirecek ve kendisine A Milli Takımı'mız için yapmış olduğu çalışmalar için teşekkürlerini iletecektir."
HACIOSMANOĞLU, MONTELLA İLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEK
TFF'nin açıklamasında ayrılık kararının ardından gerçekleştirilecek görüşmenin ayrıntılarına da yer verildi.
Buna göre Vincenzo Montella, 12-18 Ekim haftasında Türkiye'ye gelecek.
TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, İtalyan teknik direktörle yüz yüze görüşerek A Milli Takım'daki çalışmaları nedeniyle teşekkürlerini iletecek.
Görüşmenin kesin günü ve yapılacağı yer ise açıklanmadı.
MONTELLA İLE 3 YILI AŞAN DÖNEM SONA ERDİ
A Milli Futbol Takımı'nın başına 21 Eylül 2023'te geçen Vincenzo Montella'nın görev süresi, TFF Yönetim Kurulunun 9 Ekim 2026 tarihli kararıyla sona erdi.
İtalyan teknik adam, ay-yıldızlı ekibin başında 40 karşılaşmaya çıktı.
Montella yönetimindeki A Milli Takım, 21 galibiyet elde etti.
Bu dönemde Türkiye, EURO 2024'te çeyrek finale yükseldi ve 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma başarısı gösterdi.