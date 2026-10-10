Çaykur Rizespor ise sahasında Fenerbahçe'yi son olarak Eylül 2018'de 3-0 mağlup etti.

Sarı-lacivertliler, Rize'de oynadığı son 7 Süper Lig karşılaşmasından galibiyetle ayrıldı. Bu süreçte rakip fileleri 26 kez havalandırdı.

87. dakikada Romelu Lukaku'nun ceza sahası dışından verdiği pas ile topla buluşan Oğuz Aydın'ın ceza sahası sağ çaprazında şutunda iki direğe de çarpan top ağlara gitti. 3-0

48. dakikada sol kanattan gelişen atakta Kerem'in şık bir çalımla kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.

Rizespor-Fenerbahçe maçı (AA)

ASENSİO GERİ DÖNDÜ

Teknik direktör İsmail Kartal, 3 puanı 8 golle aldığı Eyüpspor maçının kadrosuna göre ilk 11'de tek değişikliğe giderek İrfan Can Kahveci'yi yedek kulübesine alırken bu oyuncunun yerine Asensio'yu tercih etti.

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, 22 Ağustos'ta oynanan TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde yaşadığı sakatlığın ardından ilk defa ilk 11'de forma giydi.

Sarı-lacivertli takımda sakatlığı bulunan Mert Müldür ile Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra Ognjen Mimovic ve Yiğit Efe Demir, kadroda yer almadı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 6 ay hak mahrumiyeti cezası sona eren Mert Hakan Yandaş ise uzun bir aranın ardından kadroda yer aldı.

Sarı-lacivertli ekipte Mert Günok, Kojo Peprah Oppong, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene ve Romelu Lukaku, Çaykur Rizespor mücadelesine yedek kulübesinde başladı.

Bu arada Fenerbahçeli taraftarlar, kendilerine ayrılan tribünün tamamını doldurdu.