Fenerbahçe Çaykur Rizespor deplasmanında 3 golle güldü!
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetti. Fenerbahçe, mutlak 3 puan parolasıyla Rizespor karşısına çıktı. Fenerbahçe 3 puanı 3 müthiş golle aldı ve Aston Villa maçı öncesi moral depoladı.
Trendyol Süper Lig'de 7. hafta heyecanı Çaykur Rizespor-Fenerbahçe karşılaşmasıyla devam etti.
Milli aranın ardından sahaya çıkan Fenerbahçe, Karadeniz deplasmanında 3 puan aradı. Çaykur Rizespor ise taraftarı önünde galibiyet hedefledi.
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da başladı. Karşılaşmaya Çaykur Didi Stadı ev sahipliği yaptı.
Mücadeleyi Fenerbahçe 3-0'lık net skorla kazandı.
MAÇTAN NOTLAR (İLK YARI)
3. dakikada Ahmed Kutucu'nun ceza sahasının sağ çaprazından pasında topla buluşan Laçi'nin şutunda, kaleci Ederson gole izin vermedi.
12. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Guendouzi'nin pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'ndan meşin yuvarlağı alan Asensio'nun şutunda, Mithat Pala'ya da çarpan top ağlara gitti: 0-1.
27. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Sol kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında, ceza sahası içerisinde topla buluşan Olawoyin'in şutunda Sow da son anda meşin yuvarlağa ayak koydu. Top, kaleci Ederson'da kaldı.
29. dakikada Guendouzi'nin orta sahadan gönderdiği topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, kaleci Fofana ile karşı karşıya kaldı. Kerem'in vuruşunda, kaleci Fofana gole izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
(İKİNCİ YARI)
48. dakikada sol kanattan gelişen atakta Kerem'in şık bir çalımla kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.
52. dakikada ceza sahası dışında Ahmed Kutucu'nun pasında topla buluşan Olawoyin'in şutunda top az farkla dışarıya gitti.
64. dakikada soldan Kerem'in ceza sahasına gönderdiği pasta topla buluşan Greenwood'un şutunda Sagnan'a çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.
84. dakikada Oğuz Aydın'ın pasında topla buluşan İrfan Can'ın ceza sahasının dışı sağ çaprazdan uzak direğe şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-2
87. dakikada Romelu Lukaku'nun ceza sahası dışından verdiği pas ile topla buluşan Oğuz Aydın'ın ceza sahası sağ çaprazında şutunda iki direğe de çarpan top ağlara gitti. 3-0
FENERBAHÇE RİZE'DEKİ SON 7 LİG MAÇINI KAZANDI
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanında son yıllarda başarılı sonuçlara imza attı.
Sarı-lacivertliler, Rize'de oynadığı son 7 Süper Lig karşılaşmasından galibiyetle ayrıldı. Bu süreçte rakip fileleri 26 kez havalandırdı.
Çaykur Rizespor ise sahasında Fenerbahçe'yi son olarak Eylül 2018'de 3-0 mağlup etti.
ASENSİO GERİ DÖNDÜ
Teknik direktör İsmail Kartal, 3 puanı 8 golle aldığı Eyüpspor maçının kadrosuna göre ilk 11'de tek değişikliğe giderek İrfan Can Kahveci'yi yedek kulübesine alırken bu oyuncunun yerine Asensio'yu tercih etti.
Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, 22 Ağustos'ta oynanan TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde yaşadığı sakatlığın ardından ilk defa ilk 11'de forma giydi.
Sarı-lacivertli takımda sakatlığı bulunan Mert Müldür ile Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra Ognjen Mimovic ve Yiğit Efe Demir, kadroda yer almadı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 6 ay hak mahrumiyeti cezası sona eren Mert Hakan Yandaş ise uzun bir aranın ardından kadroda yer aldı.
Sarı-lacivertli ekipte Mert Günok, Kojo Peprah Oppong, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene ve Romelu Lukaku, Çaykur Rizespor mücadelesine yedek kulübesinde başladı.
Bu arada Fenerbahçeli taraftarlar, kendilerine ayrılan tribünün tamamını doldurdu.
RİZE'DE YOĞUN İLGİ
Çaykur Rizespor, maça Fofana, Mithat Pala, Mocsi, Sagnan, Ariss, Taylan Antalyalı, Mebude, Olawoyin, Laçi, Ahmed Kutucu ve Sowe ilk 11'iyle başladı.
Karadeniz ekibinde sakatlığı devam eden Khusniddin Alikulov'un yanı sıra Valentin Mihaila ve Dal Varesanovic, maçta forma giyemedi.
Süper Lig'de 100. maçına çıkan yeşil-mavili futbolcular Attila Mocsi ve Mithat Pala'ya, karşılaşma öncesi Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Ali Zeki Saruhan tarafından 100. maç hatıra forması hediye edildi.
Bu arada ev sahibi ekip taraftarları, maça yoğun ilgi gösterdi.
Öte yandan ligde puan nurumu şu şekilde: