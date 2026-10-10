Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler maç sonucu 2-2: Thalisson'un 90+2'de attığı golle Ankara'da puanlar paylaşıldı
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği, sahasında konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler ile 2-2 berabere kaldı. Konuk ekibin Dia Saba ve Ballet'in golleriyle iki kez öne geçtiği karşılaşmada Ankara temsilcisi, Luis ve Thalisson'un golleriyle skora denge getirdi. 90+2. dakikada gelen beraberlik golünün ardından Gençlerbirliği puanını 8'e yükseltirken Amed Sportif Faaliyetler 14 puana ulaştı.
Süper Lig'in 7. haftasında Ankara temilcisi Gençlerbirliği, sahasında Diyarbakır temsilcisi Amed Sportif Faaliyetler'i konuk etti.
Kıyası mücadelenin olduğu maçta Süper Lig'in 7'nci haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Amed Sportif Faaliyetler ile 2-2 berabere kaldı.
Bu sonuçla Gençlerbirliği puanını 8'e yükseltirken Amed Sportif Faaliyetler 14 puanda 7. haftayı tamamladı.
MAÇTAN NOTLAR
7'nci dakikada Amed Sportif Faaliyetler sol kanattan kazandığı serbest vuruşta Dia Saba ortasında savunmanın uzaklaştırdığı topa Furkan vurdu. Şutunda top çerçevenin yanından dışarı gitti.
9'uncu dakikada Gençlerbirliği gole çok yaklaştı. Abdurrahim'in sol kanattan ceza sahasına çevirdiği topu savunma uzaklaştırdı. Luis'in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sağ direkten döndü.
23'üncü dakikada Amed Sportif Faaliyetler hızlı gelişen atağında Furkan, savunma arkasına hareketlenen Orban'a pasını verdi. Kaleci İrfan Can'ın müdahalesiyle yerde kalan Orban için hakem penaltı kararı verdi. İrfan Can ise pozisyonun ardından sarı kartla cezalandırıldı.
25'inci dakikada Topun başına geçen Dia Saba, sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci İrfan Can'ın uzanamayacağı köşeden ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi: 0-1.
27'nci dakikada Gençlerbirliği'nin geliştirdiği atakta Diabate'nin ortasına Metehan Baltacı kafayla vurdu. Kaleci Lafont köşeye yönelen topu kornere çeldi.
53'üncü dakikada Gençlerbirliği'nin merkezden geliştirdiği atakta rakip takımda Umut'un ceza sahası dışında topa elle müdahalesi sonrası hakem serbest vuruş kararı verdi.
54'üncü dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Luis, sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara gönderdi: 1-1.
68'inci dakikada Amed Sportif Faaliyetler yeniden öne geçti. Raveloson'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Krasniqi'nin şutu direkten döndü. Dönen topu kontrol eden Raveloson, sol çaprazdaki Ballet'e pasını çıkardı. Ballet'in sağ ayağıyla uzak köşeye gönderdiği top ağlarla buluştu: 1-2.
90+2'nci dakikada sağ kanattan gelişen atakta Gouveia'nın ortasında ceza sahasında iyi yükselen Thalisson, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-2.
Karşılaşmanın geri kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve Gençlerbirliği evinde Amed Sportif Faaliyetler ile 2-2 berabere kaldı.
Öte yandan ligde oluşan puan durumu şu şekilde: