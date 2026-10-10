Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler maç sonucu 2-2: Thalisson'un 90+2'de attığı golle Ankara'da puanlar paylaşıldı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği, sahasında konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler ile 2-2 berabere kaldı. Konuk ekibin Dia Saba ve Ballet'in golleriyle iki kez öne geçtiği karşılaşmada Ankara temsilcisi, Luis ve Thalisson'un golleriyle skora denge getirdi. 90+2. dakikada gelen beraberlik golünün ardından Gençlerbirliği puanını 8'e yükseltirken Amed Sportif Faaliyetler 14 puana ulaştı.