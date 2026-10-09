Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu liderliğinde Riva'da olağanüstü toplandı. Saat 14.00'te başlayan toplantıda mevcut yönetimin göreve devam etmesi yönünde karar alındığı, olağanüstü seçim tartışmalarının ardından ise 5 ismin istifa ettiği açıklandı. Toplantının en önemli gündem maddelerinden biri olan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yolların ayrılması kararı alındığı belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türk futbolunda yaşanan gelişmelerin ardından İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığında Riva'da olağanüstü toplandı. 14.00'da başlayan toplantıda yönetim kurulundan göreve devam kararı çıktı. TFF'de Olağanüstü seçime karşı çıkan 5 ismin ise istifa ettiği bildirildi. Toplantıda A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın geleceği ve hakem yönetimi de ele alındı.

Yapılanm toplantı sonucunda Türkiye Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yolların ayrılması kararı verildi.

MONTELLA'NIN GÖREVİNE SON VERİLDİ

TFF'den yapılan açıklamaya göre Vincenzo Montella'nın görevinde son verildi. İtalyan teknik adamla Riva'da yapılan toplantı sonrası yolları ayırma kararı çıktı.

TFF'den konuya ilişkin sosyal medya üzerinden yapılan açıklama şu şekilde:

"KİMSEYE BU KADAR SABREDİLMEDİ"

TFF'nin Vincenzo Montell ile yollarını ayırma kararının ardından A Spor'un değerli yorumcuları alınan kararı değerlendirdi.

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan yaptığı açıklamada, "Montella ile yolları ayırmak için geç kalındığını düşünüyorum. Milli Takım'da başarıları yerli teknik direktörlerle elde ettik. Onlara bile bu kadar sabredilmedi, bu kadar geniş bir konfor alanı sağlanmadı." ifadelerini kullandı.

"DOĞRU ZAMANDI"

A Spor Yayın Koordinatörü Ender Bilgin ise, "Vincenzo Montella ile yolları ayırmak için doğru zamandı. Hatta bu karar birkaç süreç önce de alınabilirdi ancak Montella'nın ciddi bir kredisi vardı." şeklinde konuştu.