Karşıyaka-1923 Afyonspor Ziraat Türkiye Kupası maçı A Spor'da

Turkuvaz Medya ekranlarından izleyiciyle buluşan Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda Karşıyaka ile 1923 Afyonspor tur bileti için karşı karşıya. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nun ev sahipliği yaptığı mücadele saat 19.00'da başladı. Hüseyin Hakan Bodur'un yönettiği karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.