Karşıyaka-1923 Afyonspor Ziraat Türkiye Kupası maçı A Spor'da
Turkuvaz Medya ekranlarından izleyiciyle buluşan Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda Karşıyaka ile 1923 Afyonspor tur bileti için karşı karşıya. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nun ev sahipliği yaptığı mücadele saat 19.00'da başladı. Hüseyin Hakan Bodur'un yönettiği karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.
Sponsorluğunu Turkuvaz Medya'nın üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Eleme Turu heyecanı devam ediyor. Günün son karşılaşmasında Karşıyaka ile 1923 Afyonspor kozlarını paylaşıyor.
Tek maç üzerinden oynanan kupa mücadelesinde iki ekip de adını bir sonraki tura yazdırmak için sahaya çıkıyor.
MAÇTA İLK 11'LER
Karşıyaka: Sadri Ege Dipici; Hıdır Aytekin, Samet Sargın, Efe Utku Özgan, Berat Şahin; Emircan Aytekin, Tugay Adamcıl; Arda Baran Eren, Mevlüt Can Kaynak, Mahmut Şat; Eren Arda Şan.
1923 Afyonspor: Kemal Mert Özyiğit; Hakan Çorlak, Burak Ziyattin Altındaş, İsmail Mert Bayraklı, Muhammed Can; Hamza İpekci, Selimcan İyigün; Emre Yıldırım, Burak Özbakır, Arda Karayel; Özgür Deniz.
KARŞIYAKA-1923 AFYONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Eleme Turu karşılaşması, A Spor'dan saat 19.00 itibarıyla canlı yayınlanıyor.