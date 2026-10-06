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Uluslar Ligi'nde dev randevu: İngiltere-Çekya maçı A Spor'da!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Uluslar Ligi'nde dev randevu: İngiltere-Çekya maçı A Spor'da!

Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun dördüncü hafta programında yer alan mücadelede İngiltere ve Çekya karşı karşıya gelecek. A Ligi 3. Grup’ta mücadele eden iki ekip de yeni sezonda iddiasını sürdürmek ve gruptaki dördüncü maçından 3 puanla ayrılmak için sahaya çıkacak. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma saat 21.45’te başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nin iddialı ekiplerinden İngiltere, yeni sezonun dördüncü maçında Çekya'yı Londra'daki Wembley Stadyumu'nda konuk edecek.

A Ligi'nde 3. Grup'ta mücadele eden iki takımın karşı karşıya geleceği kritik mücadele saat 21.45'te başlayacak. Maçta Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük düdük çalacak.

İNGİLTERE-ÇEKYA MAÇI A SPOR'DA

Wembley Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak. Grubun bir diğer maçında A Haber ekranlarında Hırvatistan, sahasında İspanya'yı konuk edecek.

MUHTEMEL İLK 11'LER

İNGİLTERE: Pickford; Alexander-Arnold, Branthwaite, Chalobah, Hall; Lewis-Skelly, Anderson; Saka, Rogers, Eze; Kane

ÇEKYA: Kinsky; Sacek, Hranac, Vitik, Slama; Kral, Sadilek; Radosta, Sulc, Lingr; Hlozek

Uluslar Ligi'nde dev randevu: İngiltere-Çekya maçı A Spor'da! - 1

İNGİLTERE ÇOK FORMDA

İngiltere, UEFA Uluslar Ligi'nde Çekya karşısında galibiyet arayacak. İngilizler, geride kalan üç karşılaşmada İspanya'ya 3-2 mağlup olurken Çekya'yı 2-0, Hırvatistan'ı ise 7-0 yenmeyi başardı. Son iki maçından galibiyetle ayrılan İngiltere, bu karşılaşmalarda kalesini gole kapattı ve rakip filelere 9 gol gönderdi. İngiltere, 6 Ekim 2026'da sahasında Çekya'yı konuk edecek. Ev sahibi ekip, galibiyet serisini üç maça çıkarmak için sahaya çıkacak.

Uluslar Ligi'nde dev randevu: İngiltere-Çekya maçı A Spor'da! - 2

ÇEKYA PUANSIZ

Çekya, UEFA Uluslar Ligi'nde İngiltere deplasmanında galibiyet arayacak. Çekya, geride kalan üç karşılaşmada Hırvatistan'a 2-1, İngiltere'ye 2-0 ve İspanya'ya 3-1 mağlup oldu. Oynadığı üç maçta puan alamayan Çekya, rakip filelere 2 gol gönderirken kalesinde 7 gol gördü. Çekya, 6 Ekim 2026'da deplasmanda İngiltere ile karşı karşıya gelecek. Konuk ekip, kötü gidişata son vererek gruptaki ilk puanını almak için sahaya çıkacak.

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