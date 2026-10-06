Uluslar Ligi'nde dev randevu: İngiltere-Çekya maçı A Spor'da!
Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun dördüncü hafta programında yer alan mücadelede İngiltere ve Çekya karşı karşıya gelecek. A Ligi 3. Grup’ta mücadele eden iki ekip de yeni sezonda iddiasını sürdürmek ve gruptaki dördüncü maçından 3 puanla ayrılmak için sahaya çıkacak. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma saat 21.45’te başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak.
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nin iddialı ekiplerinden İngiltere, yeni sezonun dördüncü maçında Çekya'yı Londra'daki Wembley Stadyumu'nda konuk edecek.
A Ligi'nde 3. Grup'ta mücadele eden iki takımın karşı karşıya geleceği kritik mücadele saat 21.45'te başlayacak. Maçta Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük düdük çalacak.
İNGİLTERE-ÇEKYA MAÇI A SPOR'DA
Wembley Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak. Grubun bir diğer maçında A Haber ekranlarında Hırvatistan, sahasında İspanya'yı konuk edecek.
MUHTEMEL İLK 11'LER
İNGİLTERE: Pickford; Alexander-Arnold, Branthwaite, Chalobah, Hall; Lewis-Skelly, Anderson; Saka, Rogers, Eze; Kane
ÇEKYA: Kinsky; Sacek, Hranac, Vitik, Slama; Kral, Sadilek; Radosta, Sulc, Lingr; Hlozek
İNGİLTERE ÇOK FORMDA
İngiltere, UEFA Uluslar Ligi'nde Çekya karşısında galibiyet arayacak. İngilizler, geride kalan üç karşılaşmada İspanya'ya 3-2 mağlup olurken Çekya'yı 2-0, Hırvatistan'ı ise 7-0 yenmeyi başardı. Son iki maçından galibiyetle ayrılan İngiltere, bu karşılaşmalarda kalesini gole kapattı ve rakip filelere 9 gol gönderdi. İngiltere, 6 Ekim 2026'da sahasında Çekya'yı konuk edecek. Ev sahibi ekip, galibiyet serisini üç maça çıkarmak için sahaya çıkacak.
ÇEKYA PUANSIZ
Çekya, UEFA Uluslar Ligi'nde İngiltere deplasmanında galibiyet arayacak. Çekya, geride kalan üç karşılaşmada Hırvatistan'a 2-1, İngiltere'ye 2-0 ve İspanya'ya 3-1 mağlup oldu. Oynadığı üç maçta puan alamayan Çekya, rakip filelere 2 gol gönderirken kalesinde 7 gol gördü. Çekya, 6 Ekim 2026'da deplasmanda İngiltere ile karşı karşıya gelecek. Konuk ekip, kötü gidişata son vererek gruptaki ilk puanını almak için sahaya çıkacak.