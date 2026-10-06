Wembley Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak. Grubun bir diğer maçında A Haber ekranlarında Hırvatistan, sahasında İspanya'yı konuk edecek.

İNGİLTERE ÇOK FORMDA

İngiltere, UEFA Uluslar Ligi'nde Çekya karşısında galibiyet arayacak. İngilizler, geride kalan üç karşılaşmada İspanya'ya 3-2 mağlup olurken Çekya'yı 2-0, Hırvatistan'ı ise 7-0 yenmeyi başardı. Son iki maçından galibiyetle ayrılan İngiltere, bu karşılaşmalarda kalesini gole kapattı ve rakip filelere 9 gol gönderdi. İngiltere, 6 Ekim 2026'da sahasında Çekya'yı konuk edecek. Ev sahibi ekip, galibiyet serisini üç maça çıkarmak için sahaya çıkacak.