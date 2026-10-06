River Plate'in maçlarını oynadığı yaklaşık 85 bin kapasiteye sahip Güney Amerika'nın en büyük stadı olan Monumental Stadı, Messi'nin Arjantin milli takımına veda karşılaşmasına ev sahipliği yapacak.

Milli takım kariyerini noktalamaya hazırlanan 39 yaşındaki yıldız futbolcu Lionel Messi, Arjantin'in 7 Ekim Çarşamba gecesi Benin ile yapacağı hazırlık maçında son kez sahaya çıkacak.

Lionel Messi Arjantin formasıyla (A Haber Foto Arşiv)

BU STADIN YERİ AYRI

Monumental Stadı, Messi'nin Arjantin milli takım formasıyla en çok gol attığı Arjantin stadı olma özelliği taşıyor.

39 yaşındaki yıldız golcü, Monumental Stadı'nda milli forma ile 22 galibiyet ve 6 beraberlik olmak üzere toplam 28 maça çıkarken hiç yenilgi yüzü görmedi ve 19 gol kaydetti.

Messi, bu stattaki ilk golünü 2008 yılında Dünya Kupası elemelerinde Uruguay'a karşı atarken 2021 ve 2024'te Bolivya ile oynanan maçlarda hat-trick yaptı.