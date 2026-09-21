Süper Lig'de 6. haftanın VAR kayıtları açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan kritik karşılaşmaların ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbol kamuoyunun merakla beklediği VAR kayıtlarını yayımladı. Trabzonspor-Galatasaray derbisinde Lesley Ugochukwu'nun gördüğü tartışmalı kırmızı kart pozisyonu ile Fenerbahçe'nin Eyüpspor, Beşiktaş'ın ise Amed SF deplasmanında kazandığı penaltı pozisyonlarına ilişkin hakemler ile VAR odası arasındaki konuşmalar kamuoyuyla paylaşıldı.

Süper Lig'de 6. hafta maçları tamamlandı. Karşılaşmalarda VAR incelemesi yapılan pozisyonlara ilişkin hakem konuşmaları, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. TFF tarafından yayınlanan kayıtlarda Trabzonspor - Galatasaray, Amedspor - Beşiktaş ve Fenerbahçe - Eyüpspor maçlarının hakem konuşmaları da yer aldı.

TRABZONSPOR-GALATASARAY DERBİSİ: UGOCHUKWU'NUN KIRMIZI KARTI Galatasaraylı futbolcu Lesley Ugochukwu'nun Trabzonspor maçında kırmızı kart gördüğü pozisyonda VAR, karşılaşmanın hakemi Batuhan Kolak'ı saha kenarındaki monitöre davet etti. Akyazıda tarihi derbi: Salah ile Trabzonspor farka koştu! AKYAZI'DA TARİHİ DERBİ: SALAH İLE TRABZONSPOR FARKA KOŞTU! VAR, "Batuhan, sahada inceleme öneriyorum. Potansiyel ciddi faullü oyun için." uyarısında bulundu. Görüntü ekrana geldiğinde ise VAR, "Temas noktasını göstereceksin. Bacağın gelişi, açıkça dize doğru." ifadelerini kullandı. Pozisyonu monitörden inceleyen Batuhan Kolak, "Tamam. Tamam, teması gördüm." dedi. Ardından kararını veren Kolak, "Kırmızı kart, 18 numara." ifadeleriyle Ugochukwu'yu oyun dışı bıraktı.

FENERBAHÇE-EYÜPSPOR MAÇI: PENALTI VE KART DEĞERLENDİRMESİ Fenerbahçe ile Eyüpspor arasındaki mücadelede sarı-lacivertli takım lehine verilen penaltı kararında VAR devreye girdi. Fenerbahçeden 8 gollü resital! FENERBAHÇE'DEN 8 GOLLÜ RESİTAL! VAR, "VAR konuşuyor. Potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum." anonsunu yaptı. Temas anını hakeme izleten VAR, "Hücumcu topla oynuyor. Savunmacı topuğuna basıyor." ifadelerini kullandı. Görüntüyü izleyen hakem Kadir Sağlam, "Tamam, gördüm." dedi. Kart durumunu netleştirmek isteyen VAR, "Disiplin kararı, ne düşünüyorsun?" diye sordu. Kadir Sağlam ise "Penaltı vereceğim, kart yok." sözleriyle nihai kararını bildirdi.