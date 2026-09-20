Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, son iki haftadaki puan kayıplarının ardından sahasında Eyüpspor'u konuk etti. Chobani Stadı'nda saat 17.00'de başlayan zorlu karşılaşmada galibiyet parolasıyla maça çıkan sarı-lacivertliler Eyüpspor karşısında 8-0’lık tarihi bir zafer elde etti. Fenerbahçe’de Vedat Muriqi 4 golle maçın yıldızı olurken, Mason Greenwood ve İrfan Can Kahveci de gol ve asist katkısıyla maça damga vurdu.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Chobani Stadı'nda oynanan ve saat 17.00'de başlayan mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetti. Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ve Kerem İlitangil üstlendi. Fenerbahçe-Eyüpspor karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayımlandı. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, Eyüpspor karşısında adeta gol şov yaptı. Son iki haftada yaşadığı puan kayıplarını telafi etmek isteyen sarı-lacivertliler, Chobani Stadı'nda oynanan mücadelede rakibini farklı mağlup etti. Saat 17.00'de başlayan karşılaşmada sahaya mutlak galibiyet hedefiyle çıkan Fenerbahçe, Eyüpspor'u 8-0'lık tarihi skorla geçerek taraftarına unutulmaz bir gece yaşattı. Sarı-lacivertlilerin hücum hattında Vedat Muriqi fırtınası esti. Kosovalı golcü attığı 4 golle karşılaşmanın yıldızı olurken, Mason Greenwood ve İrfan Can Kahveci de skora yaptıkları gol ve asist katkılarıyla farklı galibiyette önemli rol oynadı.

MAÇTAN NOTLAR (İlk Yarı) MAÇTA İLK GOL! 1. dakikada ceza sahası içinde yaşanan ikili mücadelede David Costa'nın, Muriqi'nin ayağına basması sonucu oyun devam etti. Ceza sahasında yaşanan faul pozisyonu için hakem Kadir Sağlam VAR monitörüne çağrıldı. Karşılaşmanın hakemi, pozisyonu izledikten sonra beyaz noktayı gösterdi. 5. dakikada Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıyı Greenwood gole çevirdi: Durum 1-0. GOLLER ART ARDA 7. dakikada orta alanda İrfan Can'ın ara pasında ceza sahası sol tarafında topla buluşan Kerem pasını verdi ve Vedat Muriqi tamamladı: Skor 2-0'a geldi. 14. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Semedo'nun yakın direğe yerden şutunda kaleci Moldovan, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi. KARŞILAŞMADA 3. GOL! Mason Greenwood sağ kanattan topu taşıdı ve etkili bir şut çıkardı. Kaleciden dönen top altı pasın içinde kaldı. Fenerbahçe'nin forveti Vedat Muriqi ise bu hatayı affetmedi ve 21. dakikada skoru 3-0'a getirdi. 25. dakikada Brown'dan seken topu alıp ceza sahası sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Abdullahi'nin şutunda kaleci Ederson meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti. SÜPER BİR VURUŞ! İrfan Can Kahveci'nin asistinde Guendouzi topa gelişine vurdu ve 38. dakikada sol yakın köşeye giden top ağlarla buluştu: Maçta durum 4-0 KARŞILAŞMADA 5. GOL! Maçın ilk yarısının duraklama anlarında Mason Greenwood'dan topu alan İrfan Can sert bir şutla uzaktan kaleciyi avladı ve skoru 5-0 yaptı. Fenerbahçe, seyircisi önünde Eyüpspor karşısında ilk yarıyı 5-0 önde kapattı.