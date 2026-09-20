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Fenerbahçe'den Eyüpspor karşısında tarihi galibiyet! Vedat Muriqi 4 golle yıldızlaştı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fenerbahçe'den Eyüpspor karşısında tarihi galibiyet! Vedat Muriqi 4 golle yıldızlaştı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, son iki haftadaki puan kayıplarının ardından sahasında Eyüpspor'u konuk etti. Chobani Stadı'nda saat 17.00'de başlayan zorlu karşılaşmada galibiyet parolasıyla maça çıkan sarı-lacivertliler Eyüpspor karşısında 8-0’lık tarihi bir zafer elde etti. Fenerbahçe’de Vedat Muriqi 4 golle maçın yıldızı olurken, Mason Greenwood ve İrfan Can Kahveci de gol ve asist katkısıyla maça damga vurdu.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Chobani Stadı'nda oynanan ve saat 17.00'de başlayan mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetti.

Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ve Kerem İlitangil üstlendi. Fenerbahçe-Eyüpspor karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayımlandı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, Eyüpspor karşısında adeta gol şov yaptı. Son iki haftada yaşadığı puan kayıplarını telafi etmek isteyen sarı-lacivertliler, Chobani Stadı'nda oynanan mücadelede rakibini farklı mağlup etti. Saat 17.00'de başlayan karşılaşmada sahaya mutlak galibiyet hedefiyle çıkan Fenerbahçe, Eyüpspor'u 8-0'lık tarihi skorla geçerek taraftarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Sarı-lacivertlilerin hücum hattında Vedat Muriqi fırtınası esti. Kosovalı golcü attığı 4 golle karşılaşmanın yıldızı olurken, Mason Greenwood ve İrfan Can Kahveci de skora yaptıkları gol ve asist katkılarıyla farklı galibiyette önemli rol oynadı.

Fenerbahçe'den Eyüpspor karşısında tarihi galibiyet! Vedat Muriqi 4 golle yıldızlaştı - 1

MAÇTAN NOTLAR (İlk Yarı)

MAÇTA İLK GOL!

1. dakikada ceza sahası içinde yaşanan ikili mücadelede David Costa'nın, Muriqi'nin ayağına basması sonucu oyun devam etti.

Ceza sahasında yaşanan faul pozisyonu için hakem Kadir Sağlam VAR monitörüne çağrıldı. Karşılaşmanın hakemi, pozisyonu izledikten sonra beyaz noktayı gösterdi. 5. dakikada Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıyı Greenwood gole çevirdi: Durum 1-0.

GOLLER ART ARDA

7. dakikada orta alanda İrfan Can'ın ara pasında ceza sahası sol tarafında topla buluşan Kerem pasını verdi ve Vedat Muriqi tamamladı: Skor 2-0'a geldi.

14. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Semedo'nun yakın direğe yerden şutunda kaleci Moldovan, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

KARŞILAŞMADA 3. GOL!

Mason Greenwood sağ kanattan topu taşıdı ve etkili bir şut çıkardı. Kaleciden dönen top altı pasın içinde kaldı. Fenerbahçe'nin forveti Vedat Muriqi ise bu hatayı affetmedi ve 21. dakikada skoru 3-0'a getirdi.

25. dakikada Brown'dan seken topu alıp ceza sahası sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Abdullahi'nin şutunda kaleci Ederson meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

SÜPER BİR VURUŞ!

İrfan Can Kahveci'nin asistinde Guendouzi topa gelişine vurdu ve 38. dakikada sol yakın köşeye giden top ağlarla buluştu: Maçta durum 4-0

KARŞILAŞMADA 5. GOL!

Maçın ilk yarısının duraklama anlarında Mason Greenwood'dan topu alan İrfan Can sert bir şutla uzaktan kaleciyi avladı ve skoru 5-0 yaptı.

Fenerbahçe, seyircisi önünde Eyüpspor karşısında ilk yarıyı 5-0 önde kapattı.

Fenerbahçe'den Eyüpspor karşısında tarihi galibiyet! Vedat Muriqi 4 golle yıldızlaştı - 2

MAÇTAN NOTLAR (İkinci Yarı)

İKİNCİ YARI GOLLÜ BAŞLADI

46. dakikada Archie Brown'un pasında Vedat Muriqi bir kez daha fileleri havalandırdı ve hat-trick yaptı: Durum 6-0

VEDAT DURDURAMIYOR

Kornerden kullanılan topta Vedat Murıqı yükseldi ve kafayla topu ağlara yolladı: Maçta skor 7-0

GREENWOOD YİNE SAHNEDE

Arka tarafa atılan pasta Greenwood boş kalye topu gönderdi ve durumu 8-0'a getirdi

Karşılaşma 8-0 Fenerbahçe lehine sona erdi.

Fenerbahçe'den Eyüpspor karşısında tarihi galibiyet! Vedat Muriqi 4 golle yıldızlaştı - 3

FENERBAHÇE ÇIKIŞ ARIYOR

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de oynadığı 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Topladığı 7 puanla 10. sırada bulunan Fenerbahçe, Eyüpspor karşısında yeniden galibiyetle buluşmayı hedefliyor.

İsmail Kartal'ın öğrencileri, son iç saha karşılaşmasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Gaziantep FK deplasmanından golsüz beraberlikle dönen sarı-lacivertliler, son iki haftada yalnızca bir puan alabildi.

Fenerbahçe'den Eyüpspor karşısında tarihi galibiyet! Vedat Muriqi 4 golle yıldızlaştı - 4

EYÜPSPOR DEPLASMANDA SÜRPRİZ PEŞİNDE

Eyüpspor, ligde geride kalan 5 maçta 1 galibiyet ve 4 yenilgi yaşadı. Üç puanla 17. sırada bulunan İstanbul temsilcisi, zorlu deplasmanda kötü gidişini durdurma hedefinde.

Sezona üst üste iki mağlubiyetle başlayan eflatun-sarılılar, 3. haftada Corendon Alanyaspor'u sahasında 2-1 yenerek ilk puanlarını aldı. Eyüpspor, bu karşılaşmanın ardından çıktığı iki mücadeleyi de kaybetti.

Eflatun-sarılı ekip, mağlup olduğu dört karşılaşmada rakip fileleri havalandıramadı. Eyüpspor, Erzurumspor FK ile birlikte ligin en az gol atan takımı konumunda bulunuyor.

MAÇTA İLK 11'LER


Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, İrfan Can, Kerem, Greenwood, Muriqi

Eyüpspor: Moldovan, Talha, Anıl, Zak Jules, Giordano, Massanga, Costa, Raux Yao, Boutobba, Michalak, Abdullahi

Fenerbahçe'den Eyüpspor karşısında tarihi galibiyet! Vedat Muriqi 4 golle yıldızlaştı - 5

KARTAL'DAN 3 HAMLE

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, son oynanan Gaziantep FK mücadelesine göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

Chobani Stadı'nda oynanan mücadelede Nelson Semedo, İrfan Can Kahveci ve Vedat Muric'i ilk 11'de sahaya süren Kartal, sakatlığı bulunan Mert Müldür'ün yanı sarı Gaziantep'te sahaya sürdüğü İsmail Yüksek ve Romelu Lukaku'yu yedek soyundurdu.

Fenerbahçe'den Eyüpspor karşısında tarihi galibiyet! Vedat Muriqi 4 golle yıldızlaştı - 6

ASENSİO 28 GÜN SONRA DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, 28 gün sonra formasına kavuştu.

22 Ağustos'ta oynanan TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde yaşadığı sakatlığın ardından uzun süre sahalardan uzak kalan Asensio, Eyüpspor mücadelesiyle sahalara geri döndü.

Asensio, karşılaşmaya yedek başladı.

Fenerbahçe'den Eyüpspor karşısında tarihi galibiyet! Vedat Muriqi 4 golle yıldızlaştı - 7

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK MERT MÜLDÜR

Fenerbahçe, Eyüpspor mücadelesinde hafta içinde antrenmanda sakatlık yaşayan Mert Müldür'den yararlanamadı.

Tedavisi devam eden Mert Müldür'ün yanı sıra Ognjen Mimovic ve kaleci Tarık Çetin de teknik ekip kararıyla kadroya dahil edilmedi.

Fenerbahçe'den Eyüpspor karşısında tarihi galibiyet! Vedat Muriqi 4 golle yıldızlaştı - 8

SÜPER LİG'DE 5. RANDEVU

Fenerbahçe ile Eyüpspor, Süper Lig tarihinde 5. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan dört maçın ikisini sarı-lacivertliler kazanırken, iki mücadelede taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Fenerbahçe söz konusu karşılaşmalarda 9 kez gol sevinci yaşadı. Eyüpspor ise sarı-lacivertli ekibin filelerini 5 kez havalandırdı.

İki takım son olarak geçen sezonun son haftasında Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Eyüpspor, 87. dakikada bulduğu golle mücadeleyi 3-3 beraberlikle tamamladı ve ligde kalmayı başardı.

Öte yandan Süper Lig'de güncel puan durumu şu şekilde:

#Süper Lig #İsmail Kartal
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