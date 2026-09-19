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Papara Park'ta Reis'in ilk sınavı! Trabzonspor-Galatasaray maçı için geri sayım! İşte sürpriz ilk 11 tercihleri

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Papara Park'ta Reis'in ilk sınavı! Trabzonspor-Galatasaray maçı için geri sayım! İşte sürpriz ilk 11 tercihleri

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile lider Galatasaray, Papara Park'ta karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den yayınlanacak. Dev maç öncesinde bordo-mavililerde 4, sarı-kırmızılılarda ise 4 futbolcunun forma giymesi beklenmiyor. Kritik karşılaşmada hakem Batuhan Kolak düdük çalacak.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası, Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki dev karşılaşmaya sahne olacak. Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Papara Park'ta Reis'in ilk sınavı! Trabzonspor-Galatasaray maçı için geri sayım! İşte sürpriz ilk 11 tercihleri - 1

Lider Galatasaray, Karadeniz deplasmanından galibiyetle dönerek zirvedeki yerini korumak istiyor. Sezona istediği başlangıcı yapamayan Trabzonspor ise yeni teknik direktörü Thomas Reis yönetimindeki ilk maçında güçlü rakibini mağlup ederek çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Papara Park'ta Reis'in ilk sınavı! Trabzonspor-Galatasaray maçı için geri sayım! İşte sürpriz ilk 11 tercihleri - 2

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor-Galatasaray karşılaşması Papara Park'ta oynanacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Batuhan Kolak düdük çalacak.

Karşılaşmanın canlı yayınını beIN Sports 1 gerçekleştirecek.

  • Maç: Trabzonspor-Galatasaray
  • Stat: Papara Park
  • Saat: 20.00
  • Hakem: Batuhan Kolak
  • Yayın: beIN Sports 1

Papara Park'ta Reis'in ilk sınavı! Trabzonspor-Galatasaray maçı için geri sayım! İşte sürpriz ilk 11 tercihleri - 3

GALATASARAY TRABZON'A LİDER GELDİ

Galatasaray, Süper Lig sezonuna sahasında Arca Çorum FK ile berabere kalarak başladı. Sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 4 maçta da puan kaybı yaşamadı.

Okan Buruk'un öğrencileri, ilk 5 haftada topladığı 13 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Beşiktaş'ın 1 puan önünde girdi.

Trabzonspor ise geride kalan 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Topladığı 7 puanla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kalan bordo-mavili ekip, haftaya averajla 9. sırada başladı.

Papara Park'ta Reis'in ilk sınavı! Trabzonspor-Galatasaray maçı için geri sayım! İşte sürpriz ilk 11 tercihleri - 4

THOMAS REİS İLK SINAVINI GALATASARAY'A KARŞI VERECEK

İlk 5 haftada istediği sonuçları alamayan Trabzonspor, Galatasaray karşılaşmasına yeni teknik direktörü Thomas Reis yönetiminde çıkacak.

Bordo-mavililer, Thomas Reis'in görev başındaki ilk karşılaşmasında lideri mağlup ederek yeni bir başlangıç yapmayı amaçlıyor. Trabzonspor, taraftarının desteğini de arkasına alarak 7 puanlık tablosunu galibiyetle güçlendirmek istiyor.

Karadeniz ekibinde zorlu mücadele öncesinde Okay Yokuşlu ile Malinovskyi'nin sakatlıkları bulunuyor. Tedavileri tamamlanan ancak henüz tam olarak hazır olmayan Folcarelli ile Batagov'un da forma giymesi beklenmiyor.

Papara Park'ta Reis'in ilk sınavı! Trabzonspor-Galatasaray maçı için geri sayım! İşte sürpriz ilk 11 tercihleri - 5

GALATASARAY'DA 4 FUTBOLCU KADRODA YOK

Galatasaray, Trabzon deplasmanına 4 önemli oyuncusundan yoksun çıktı. Sakatlıkları bulunan Victor Osimhen ile Mario Lemina, karşılaşmanın kamp kadrosuna alınmadı.

Başakşehir ile oynanan 4. hafta karşılaşmasında kasık sakatlığı yaşayan Osimhen ve Lemina'nın tedavileri sürüyor. İki futbolcu da Trabzonspor karşısında görev yapamayacak.

Tedavisine devam edilen Wilfried Singo da kafilede yer almadı. Son antrenmanda aşil tendonunda ağrı hisseden Kaan Ayhan da Trabzonspor maçının kadrosuna dahil edilmedi.

Papara Park'ta Reis'in ilk sınavı! Trabzonspor-Galatasaray maçı için geri sayım! İşte sürpriz ilk 11 tercihleri - 6

TRABZONSPOR-GALATASARAY MUHTEMEL 11'LERİ

Takımların mücadeleye şu kadrolarla başlaması bekleniyor:

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Ozan, Fabinho, Salah, Muçi, Aral, Franculino

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Leao, Deniz

LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI GALATASARAY

Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan 5 haftanın en golcü takımı olarak öne çıktı. Oynadığı karşılaşmaların tamamında fileleri havalandıran sarı-kırmızılı ekip, toplam 13 gol kaydetti.

Galatasaray'ı 12'şer golle Beşiktaş, Amed Sportif Faaliyetler ve Arca Çorum FK takip etti.

Hücumdaki yüksek performansını savunmaya aynı ölçüde yansıtamayan sarı-kırmızılılar, kalesinde 6 gol gördü. Galatasaray, ligin en az gol yiyen takımları sıralamasında 8 ekibin gerisinde kaldı.

Papara Park'ta Reis'in ilk sınavı! Trabzonspor-Galatasaray maçı için geri sayım! İşte sürpriz ilk 11 tercihleri - 7

OKAN BURUK'UN TRABZONSPOR KARNESİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında Trabzonspor'a karşı çıktığı karşılaşmalarda yalnızca bir kez mağlup oldu.

Galatasaray'daki 5. sezonunu geçiren Buruk, Karadeniz temsilcisine karşı 8 Süper Lig, bir Ziraat Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa maçında takımının başında yer aldı.

Sarı-kırmızılı ekip bu 10 karşılaşmada 7 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederken, bir kez yenildi. Galatasaray söz konusu maçlarda 23 gol attı, kalesinde ise 8 gol gördü.

DEV REKABETTE 144. RANDEVU

Trabzonspor ile Galatasaray, Papara Park'ta oynanacak müsabakayla birlikte 144. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor'un Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 52 yıllık rekabette iki ekip daha önce 143 resmi ve özel maça çıktı. Bu karşılaşmaların 66'sını Galatasaray, 45'ini Trabzonspor kazandı; 32 mücadelede eşitlik bozulmadı.

Lig, Türkiye Kupası, Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlarda Galatasaray 197, Trabzonspor ise 159 kez gol sevinci yaşadı.

SÜPER LİG'DE 107. KARŞILAŞMA

Trabzonspor ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde 107. kez birbirlerine rakip olacak.

İki takım arasında ligde oynanan 106 karşılaşmanın 47'sini Galatasaray kazandı. Trabzonspor 33 mücadeleden galibiyetle ayrılırken, 26 maç berabere tamamlandı.

Süper Lig karşılaşmalarında Galatasaray rakip fileleri 143 kez havalandırdı. Trabzonspor ise sarı-kırmızılı ekibe 121 gol attı.

Papara Park'ta Reis'in ilk sınavı! Trabzonspor-Galatasaray maçı için geri sayım! İşte sürpriz ilk 11 tercihleri - 8

TRABZON'DAKİ MAÇLARDA ÜSTÜNLÜK BORDO-MAVİLİLERDE

İki takım arasında Trabzon'da oynanan lig maçlarında ev sahibi ekip, galibiyet sayısında 2 farkla önde bulunuyor.

Trabzonspor, sahasındaki 53 lig karşılaşmasının 21'ini kazandı. Galatasaray ise Karadeniz deplasmanından 19 kez galibiyetle ayrıldı. Trabzon'da oynanan 13 maç beraberlikle sonuçlandı.

Bu karşılaşmaların 43'ü Hüseyin Avni Aker Stadı'nda, 10'u ise Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynandı. Trabzonspor söz konusu maçlarda 64, Galatasaray ise 69 gol kaydetti.

Papara Park'ta Reis'in ilk sınavı! Trabzonspor-Galatasaray maçı için geri sayım! İşte sürpriz ilk 11 tercihleri - 9

REKABETİN EN FARKLI GALİBİYETLERİ

Galatasaray, Trabzonspor karşısındaki en farklı deplasman galibiyetini 21 Ocak 2024'te aldı. Sarı-kırmızılı ekip, İstanbul'daki en farklı galibiyetine ise 26 Mayıs 2001'de ulaştı.

Trabzonspor, rekabetteki en farklı galibiyetlerinden birini 1 Eylül 2018'de sahasında elde etti.

İki takım arasındaki en gollü mücadele ise 15 Kasım 1998'de oynandı. Toplam 8 golün atıldığı karşılaşma, rekabet tarihinin en yüksek skorlu maçı olarak kayıtlara geçti.

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