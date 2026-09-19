Galatasaray'ı 12'şer golle Beşiktaş, Amed Sportif Faaliyetler ve Arca Çorum FK takip etti.

Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan 5 haftanın en golcü takımı olarak öne çıktı. Oynadığı karşılaşmaların tamamında fileleri havalandıran sarı-kırmızılı ekip, toplam 13 gol kaydetti.

OKAN BURUK'UN TRABZONSPOR KARNESİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında Trabzonspor'a karşı çıktığı karşılaşmalarda yalnızca bir kez mağlup oldu.

Galatasaray'daki 5. sezonunu geçiren Buruk, Karadeniz temsilcisine karşı 8 Süper Lig, bir Ziraat Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa maçında takımının başında yer aldı.

Sarı-kırmızılı ekip bu 10 karşılaşmada 7 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederken, bir kez yenildi. Galatasaray söz konusu maçlarda 23 gol attı, kalesinde ise 8 gol gördü.

DEV REKABETTE 144. RANDEVU

Trabzonspor ile Galatasaray, Papara Park'ta oynanacak müsabakayla birlikte 144. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor'un Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 52 yıllık rekabette iki ekip daha önce 143 resmi ve özel maça çıktı. Bu karşılaşmaların 66'sını Galatasaray, 45'ini Trabzonspor kazandı; 32 mücadelede eşitlik bozulmadı.

Lig, Türkiye Kupası, Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlarda Galatasaray 197, Trabzonspor ise 159 kez gol sevinci yaşadı.

SÜPER LİG'DE 107. KARŞILAŞMA

Trabzonspor ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde 107. kez birbirlerine rakip olacak.

İki takım arasında ligde oynanan 106 karşılaşmanın 47'sini Galatasaray kazandı. Trabzonspor 33 mücadeleden galibiyetle ayrılırken, 26 maç berabere tamamlandı.

Süper Lig karşılaşmalarında Galatasaray rakip fileleri 143 kez havalandırdı. Trabzonspor ise sarı-kırmızılı ekibe 121 gol attı.