Trendyol Süper Lig'in yeni lideri Diyarbakır'dan çıktı. Ligin 6. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Amed Sportif Faaliyetler, güçlü rakibini 3- 2 mağlup ederek zirvenin sahibi oldu.

Saat 20.00'de başlayan ve Ali Şansalan'ın yönettiği mücadeleye liderlik hedefiyle çıkan siyah-beyazlılar, Diyarbakır deplasmanında istediği sonucu alamadı. Taraftarı önünde kritik bir galibiyete imza atan Amed Sportif Faaliyetler ise topladığı puanlarla Süper Lig'de liderlik koltuğuna yükseldi.