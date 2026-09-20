Diyarbakır’da bol gollü gece! Amed Sportif Faaliyetler, Beşiktaş’ı 3-2 mağlup ederek Süper Lig’de liderlik koltuğuna oturdu
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, Amed Sportif Faaliyetler ile Diyarbakır'da karşı karşıya geldi. Saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetti. Liderlik parolasıyla maça çıkan siyah-beyazlılar Amedspor deplasmanında 3-2 mağlup oldu. Bu sonuçla Amed Sportif Faaliyetler Süper Lig’de liderlik koltuğuna yükseldi.
Trendyol Süper Lig'in yeni lideri Diyarbakır'dan çıktı. Ligin 6. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Amed Sportif Faaliyetler, güçlü rakibini 3- 2 mağlup ederek zirvenin sahibi oldu.
Saat 20.00'de başlayan ve Ali Şansalan'ın yönettiği mücadeleye liderlik hedefiyle çıkan siyah-beyazlılar, Diyarbakır deplasmanında istediği sonucu alamadı. Taraftarı önünde kritik bir galibiyete imza atan Amed Sportif Faaliyetler ise topladığı puanlarla Süper Lig'de liderlik koltuğuna yükseldi.
MAÇTAN NOTLAR (İlk yarı)
9. dakikada sağ kanattan gelen Krasnic'in topla buluşturduğu Furkan Soyalp'ın şutunda, meşin yuvarlak kaleci Nübel'de kaldı.
13. dakikada Amed Sportif Faaliyetlerli oyuncuların kurduğu baskıyla topla buluşan Orban'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
18. dakikada Beşiktaş oyuncusu Orkun Kökçü'nün pasında topla buluşan Vlahovic'in kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda, kaleci Lafont topu kontrol etti.
22. dakikada Dia Saba, farkı 2'ye çıkardı. Takım arkadaşı Ballet'in pasıyla topla buluşan Dia Saba, sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0
28. dakikada sol kanattan atağa çıkan Orkun Kökçü'nün kaleye doğru gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Lafont yumruklayarak uzaklaştırdı.
37. dakikada sahadaki sulama sistemlerinin devreye girmesi nedeniyle hakem oyunu bir süre durdurdu.
Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN NOTLAR (İkinci yarı)
50. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Orkun Kökçü'nün şutunda, top savunmadan geri döndü.
55. dakikada Beşiktaş farkı bire indirdi. Köşe vuruşunun ardından devam eden atakta topla buluşan Orkun Kökçü'nün sert şutunda, kaleci Lafont'tan dönen topu Vlahovic ağlara gönderdi: 2-1
59. dakikada Furkan Soyalp farkı tekrar 2'ye çıkardı. Salih Özcan'dan topu alan Furkan Soyalp, önde olan kaleci Nübel'in üzerinden aşırttığı meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1
73. dakikada topla buluşan Bates'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Orban'ın şutunda, kaleci Nübel gole izin vermedi.
90+4. dakikada Orkun Kökçü'nün şutunda, rakip takımın oyuncusunun eline çarptığı itirazları üzerine hakem VAR'da pozisyonu inceledi ve penaltı kararı verdi.
90+8. dakikada penaltıyı kullanan Orkun, topu ağlarla buluşturdu: 3-2
Karşılaşma ev sahibinin 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.