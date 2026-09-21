Fenerbahçe'de milli futbolcu Mert Müldür, sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle Avusturya'da başarılı bir operasyon geçirdi. Sarı-lacivertli kulüp, 27 yaşındaki futbolcunun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin sağlık ekibi tarafından takip edileceğini açıkladı.

Fenerbahçe'de milli futbolcu Mert Müldür, sol diz menisküs yırtığı nedeniyle operasyon geçirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten 27 yaşındaki oyuncunun sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: