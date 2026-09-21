-°C
CANLI YAYIN

Fenerbahçe’de Mert Müldür ameliyat oldu! Kulüpten sağlık durumuna ilişkin açıklama

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Fenerbahçe’de Mert Müldür ameliyat oldu! Kulüpten sağlık durumuna ilişkin açıklama

Fenerbahçe'de milli futbolcu Mert Müldür, sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle Avusturya'da başarılı bir operasyon geçirdi. Sarı-lacivertli kulüp, 27 yaşındaki futbolcunun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin sağlık ekibi tarafından takip edileceğini açıkladı.

Fenerbahçe'de milli futbolcu Mert Müldür, sol diz menisküs yırtığı nedeniyle operasyon geçirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten 27 yaşındaki oyuncunun sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Mert Müldür, sol diz menisküs yırtığı nedeniyle Avusturya'da başarılı bir artroskopik parsiyel menisektomi operasyonu geçirmiştir. Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci sağlık ekibimiz tarafından yakından takip edilecektir. Mert Müldür'e 'Geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklı bir şekilde sahalara dönmesini diliyoruz."

Süper Ligde şampiyonluk oranları yenilendiSüper Ligde şampiyonluk oranları yenilendi SÜPER LİG'DE ŞAMPİYONLUK ORANLARI YENİLENDİ

Fenerbahçe’den tarihi zafer! 8-0’lık Eyüpspor galibiyeti Süper Lig tarihine geçti
Sonraki Haber
Fenerbahçe’den tarihi zafer! 8-0’lık Eyüpspor galibiyeti Süper Lig tarihine geçti
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın