"HEDEFLERİMİZDEN ASLA SAPMAYACAĞIZ"

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 4-0 mağlup olarak sarı-kırmızılı taraftarları üzdüklerinin farkında olduklarını aktaran Dursun Özbek, şunları kaydetti:



"Ne yazık ki Galatasaray'ın yaşadığı her puan kaybını fırsat bilerek ortaya çıkan, kulübümüzü ve camiamızı karıştırmaya çalışan bir anlayışla bir kez daha karşı karşıyayız. Galatasaray kazandığında sessiz kalanların, tek bir olumsuz sonuçta kriz senaryoları üretmesini dikkatle takip ediyoruz. Dertlerinin Galatasaray olmadığı açıktır. Bizim tavrımız ise dün neyse bugün de aynıdır. Okan Buruk yönetiminde 4 yıldır nasıl inanç ve kararlılıkla yolumuza devam ettiysek, bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Trabzonspor karşılaşmasında alınan sonuç nedeniyle taraftarlarımızı üzdüğümüzün farkındayız. Ancak şahsım, yönetim kurulumuz, teknik heyetimiz, futbolcularımız ve büyük Galatasaray taraftarıyla tek yumruk olarak hedeflerimizden asla sapmayacağız. Tüm konsantrasyonumuz, Süper Lig'de üst üste 5. şampiyonluğumuza ulaşmak ve Avrupa'daki hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemektir."