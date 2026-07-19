Galatasaray'ın Bruno Fernandes transferinde yeni gelişme: Oyuncu tarafıyla önemli mesafe sağlandı! Gözler Manchester United'da
Transfer döneminde dünya çapında ses getirecek bir hamle hedefleyen Galatasaray, Bruno Fernandes transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların oyuncu tarafıyla yürüttüğü görüşmelerde önemli mesafe kat ettiği öne sürülürken, yönetimin maaş planlamasını tamamladığı ve Manchester United ile bonservis görüşmeleri için hazırlık yaptığı iddia edildi.
Süper Lig'de üst üste beşinci şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürürken rotasını bir kez daha Manchester United forması giyen Bruno Fernandes'e çevirdi.
GALATASARAY'DA BRUNO FERNANDES TRANSFERİ YENİDEN HIZ KAZANDI
Sarı-kırmızılı yönetimin uzun süredir gündeminde bulunan Portekizli yıldız için girişimlerini yoğunlaştırdığı belirtiliyor. İddialara göre Galatasaray, oyuncunun talep ettiği mali şartları karşılayabilecek bir finansal planlama üzerinde çalışıyor.
OYUNCU TARAFIYLA GÖRÜŞMELERDE ÖNEMLİ MESAFE SAĞLANDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ
Transfer sürecinde Galatasaray'ın oyuncu tarafıyla yaptığı görüşmelerde önemli ilerleme kaydettiği iddia edildi.
Yönetimin, maaş konusunda gerekli hazırlıkları tamamladığı, bir sonraki aşamada ise Manchester United ile bonservis pazarlıklarına başlamayı planladığı öne sürülüyor.