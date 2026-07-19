OKAN BURUK'UN LİSTESİNDEKİ İLK İSİM Teknik direktör Okan Buruk'un orta sahada oyunu yönlendirebilen, skor katkısı yüksek bir oyuncu istediği ve listenin ilk sırasında Bruno Fernandes'in yer aldığı ifade ediliyor. 31 yaşındaki futbolcu hem 10 numara hem de merkez orta saha pozisyonlarında görev yapabiliyor. Oyun görüşü, duran toplardaki etkinliği ve hücum katkısıyla Avrupa'nın en üretken orta saha oyuncuları arasında gösteriliyor.

BRUNO FERNANDES'İN GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI Bruno Fernandes, geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla 37 resmi karşılaşmada görev aldı. Portekizli yıldız bu süreçte 9 gol atarken 22 asist yaptı ve toplamda 31 gole doğrudan katkı sağladı. Hücum organizasyonlarındaki etkili performansıyla takımının en önemli isimlerinden biri olarak öne çıktı.