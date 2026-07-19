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Galatasaray'ın Bruno Fernandes transferinde yeni gelişme: Oyuncu tarafıyla önemli mesafe sağlandı! Gözler Manchester United'da

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Galatasaray'ın Bruno Fernandes transferinde yeni gelişme: Oyuncu tarafıyla önemli mesafe sağlandı! Gözler Manchester United'da

Transfer döneminde dünya çapında ses getirecek bir hamle hedefleyen Galatasaray, Bruno Fernandes transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların oyuncu tarafıyla yürüttüğü görüşmelerde önemli mesafe kat ettiği öne sürülürken, yönetimin maaş planlamasını tamamladığı ve Manchester United ile bonservis görüşmeleri için hazırlık yaptığı iddia edildi.

Süper Lig'de üst üste beşinci şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürürken rotasını bir kez daha Manchester United forması giyen Bruno Fernandes'e çevirdi.

Galatasaray'ın Bruno Fernandes transferinde yeni gelişme: Oyuncu tarafıyla önemli mesafe sağlandı! Gözler Manchester United'da - 1

GALATASARAY'DA BRUNO FERNANDES TRANSFERİ YENİDEN HIZ KAZANDI

Sarı-kırmızılı yönetimin uzun süredir gündeminde bulunan Portekizli yıldız için girişimlerini yoğunlaştırdığı belirtiliyor. İddialara göre Galatasaray, oyuncunun talep ettiği mali şartları karşılayabilecek bir finansal planlama üzerinde çalışıyor.

Galatasaray'ın Bruno Fernandes transferinde yeni gelişme: Oyuncu tarafıyla önemli mesafe sağlandı! Gözler Manchester United'da - 2

OYUNCU TARAFIYLA GÖRÜŞMELERDE ÖNEMLİ MESAFE SAĞLANDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Transfer sürecinde Galatasaray'ın oyuncu tarafıyla yaptığı görüşmelerde önemli ilerleme kaydettiği iddia edildi.

Yönetimin, maaş konusunda gerekli hazırlıkları tamamladığı, bir sonraki aşamada ise Manchester United ile bonservis pazarlıklarına başlamayı planladığı öne sürülüyor.

Galatasaray'ın Bruno Fernandes transferinde yeni gelişme: Oyuncu tarafıyla önemli mesafe sağlandı! Gözler Manchester United'da - 3

OKAN BURUK'UN LİSTESİNDEKİ İLK İSİM

Teknik direktör Okan Buruk'un orta sahada oyunu yönlendirebilen, skor katkısı yüksek bir oyuncu istediği ve listenin ilk sırasında Bruno Fernandes'in yer aldığı ifade ediliyor.

31 yaşındaki futbolcu hem 10 numara hem de merkez orta saha pozisyonlarında görev yapabiliyor. Oyun görüşü, duran toplardaki etkinliği ve hücum katkısıyla Avrupa'nın en üretken orta saha oyuncuları arasında gösteriliyor.

Galatasaray'ın Bruno Fernandes transferinde yeni gelişme: Oyuncu tarafıyla önemli mesafe sağlandı! Gözler Manchester United'da - 4

BRUNO FERNANDES'İN GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Bruno Fernandes, geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla 37 resmi karşılaşmada görev aldı.

Portekizli yıldız bu süreçte 9 gol atarken 22 asist yaptı ve toplamda 31 gole doğrudan katkı sağladı. Hücum organizasyonlarındaki etkili performansıyla takımının en önemli isimlerinden biri olarak öne çıktı.

Galatasaray'ın Bruno Fernandes transferinde yeni gelişme: Oyuncu tarafıyla önemli mesafe sağlandı! Gözler Manchester United'da - 5

Galatasaray'ın Bruno Fernandes transferi için girişimlerini sürdürdüğü ve oyuncu tarafıyla önemli mesafe kat ettiği öne sürülüyor. Transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise Manchester United ile yapılacak olası bonservis görüşmelerinin ardından netlik kazanacak.

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