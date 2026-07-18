Dünya Kupası finalinde neler yaşanacak? İşte ilk kez uygulanacak yenilikler...

Futbol dünyasının gözü kulağı 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde... İspanya ile Arjantin'i karşı karşıya getirecek dev mücadele, sadece şampiyonu belirlemeyecek; tarihte ilk kez uygulanacak yeniliklerle de futbol tarihine geçecek. 80 bin kişilik New York New Jersey Stadı'nda oynanacak finalde Super Bowl tarzı devre arası şovu, şampiyonluk yüzüğü ve daha birçok ilk futbolseverlerle buluşacak. İşte Dünya Kupası final gecesine damga vuracak yenilikler...

2026 DÜNYA KUPASI FİNALİ TARİHE GEÇECEK 2026 FIFA Dünya Kupası finali, yalnızca şampiyonu belirlemeyecek; futbol tarihinde birçok ilke de ev sahipliği yapacak. ABD'nin New York New Jersey Stadı'nda oynanacak dev finalde ilk kez Super Bowl benzeri devre arası şovu düzenlenecek. Şampiyon takıma ise tarihte ilk kez Dünya Kupası şampiyonluk yüzüğü verilecek.

80 bin seyirci kapasiteli New York New Jersey Stadı'nda oynanacak final karşılaşmasının devre arasında Dünya Kupası tarihinde ilk kez dev bir müzik şovu gerçekleştirilecek. Amerika'nın ünlü organizasyonu Super Bowl'u örnek alan gösteri, futbolseverlere görsel bir şölen sunacak.

DÜNYA YILDIZLARI AYNI SAHNEDE BULUŞACAK Coldplay'in solisti Chris Martin'in küratörlüğünde hazırlanan gösteride Justin Bieber, Shakira, Burna Boy, BTS, Madonna ve Venezuelalı orkestra şefi Gustavo Dudamel sahne alacak. FIFA, organizasyondan elde edilecek gelirle dünya genelindeki çocukların eğitim ve futbola erişimini desteklemeyi hedefliyor.

FIFA'NIN HEDEFİ 100 MİLYON DOLARLIK BAĞIŞ FIFA yetkilileri, devre arası şovunun temel amacının çocuklara kaliteli eğitim ve futbol imkânı sunmak olduğunu açıkladı. Organizasyon sayesinde yaklaşık 100 milyon dolarlık bağış toplanması hedefleniyor.