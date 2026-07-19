Beşiktaş Başkanı Adalı'dan Salah açıklaması! Menajer oyunu

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Mohamed Salah transferinde oyuncu tarafıyla anlaşma sağlandığını ancak sürecin menajer engeline takıldığını açıkladı. Adalı, Salah'ın transfere onay verdiğini, ancak transferin bittiği yönündeki haberlerin ardından menajerinin komisyon talebini yüzde 35'e çıkardığını belirterek, "Bu oranı kabul etmemiz mümkün değil. Salah'ın da bu talepten haberdar olduğunu sanmıyoruz." dedi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Mohamed Salah transfer sürecine ilişkin son durumu paylaştı.

TRANSFERE ONAY VERİLDİ

Adalı, yıldız futbolcunun hem teknik direktör Vincenzo Italiano hem de sportif direktörle birebir görüşerek transfere onay verdiğini söyledi.

"MENAJERİ İNANILMAZ BİR KOMİSYON İSTEDİ"

Katar basınına konuşan Serdal Adalı, "Mohamed Salah, hem Vincenzo Italiano hem de sportif direktörümüzle bizzat görüşüp transfere onay verdi. Ancak daha sonra, basında 'Transfer bitti' haberleri çıkmaya başlar başlamaz menajeri maddi taleplerini artırdı. Menajer, kendi komisyonunu %35 gibi inanılmaz rakamlara çıkardı. Bizim açımızdan böyle bir yüzde hiçbir koşulda kabul edilemez. Salah'ın bu rakamlardan haberi olduğunu da düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.