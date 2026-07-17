Dünya Kupası'nda zafer kimin olacak? İşte tüm şampiyonlar

2026 FIFA Dünya Kupası'nda artık büyük finale sayılı saatler kaldı. Turnuvanın finalinde son şampiyon Arjantin ile kupayı ikinci kez müzesine götürmek isteyen İspanya karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin nefesini tutarak beklediği dev final öncesinde gözler, Dünya Kupası tarihine adını altın harflerle yazdıran şampiyon ülkelere çevrildi. İşte Dünya Kupası tarihinde kupayı kaldıran tüm takımlar...

Bu yıl ilk kez 48 takımın mücadele ettiği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon, 19 Temmuz Pazar günü belli olacak. TSİ 22.00'de MetLife Stadyumu'nda oynanacak dev finalde Arjantin ile İspanya kozlarını paylaşacak.

Dünya Kupası tarihinin 23. finaline sahne olacak mücadele, Arjantin ile İspanya'nın organizasyon tarihindeki ilk final karşılaşması olarak kayıtlara geçecek.

GÖZLER GEÇMİŞ ŞAMPİYONLARDA

Dev final öncesinde futbolseverlerin gündemindeki bir diğer konu ise Dünya Kupası tarihine damga vuran şampiyon ülkeler oldu. Futbolun ülkeler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bugüne kadar kupayı kazanan takımlar yeniden mercek altına alındı.

GÖZLER GEÇMİŞ ŞAMPİYONLARDA

Dev final öncesinde futbolseverlerin gündemindeki bir diğer konu ise Dünya Kupası tarihine damga vuran şampiyon ülkeler oldu. Futbolun ülkeler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bugüne kadar kupayı kazanan takımlar yeniden mercek altına alındı.

İŞTE DÜNYA KUPASI ŞAMPİYONLARI 1930 | Uruguay

1934 | İtalya

1938 | İtalya

1950 | Uruguay

1954 | Almanya

1958 | Brezilya

1962 | Brezilya

1966 | İngiltere

1970 | Brezilya

1974 | Almanya

1978 | Arjantin

1982 | İtalya

1986 | Arjantin

1990 | Almanya

1994 | Brezilya

1998 | Fransa

2002 | Brezilya

2006 | İtalya

2010 | İspanya

2014 | Almanya

2018 | Fransa

2022 | Arjantin



