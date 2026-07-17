Dünya Kupası'nda zafer kimin olacak? İşte tüm şampiyonlar
2026 FIFA Dünya Kupası'nda artık büyük finale sayılı saatler kaldı. Turnuvanın finalinde son şampiyon Arjantin ile kupayı ikinci kez müzesine götürmek isteyen İspanya karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin nefesini tutarak beklediği dev final öncesinde gözler, Dünya Kupası tarihine adını altın harflerle yazdıran şampiyon ülkelere çevrildi. İşte Dünya Kupası tarihinde kupayı kaldıran tüm takımlar...
Bu yıl ilk kez 48 takımın mücadele ettiği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon, 19 Temmuz Pazar günü belli olacak. TSİ 22.00'de MetLife Stadyumu'nda oynanacak dev finalde Arjantin ile İspanya kozlarını paylaşacak.
Dünya Kupası tarihinin 23. finaline sahne olacak mücadele, Arjantin ile İspanya'nın organizasyon tarihindeki ilk final karşılaşması olarak kayıtlara geçecek.
GÖZLER GEÇMİŞ ŞAMPİYONLARDA
Dev final öncesinde futbolseverlerin gündemindeki bir diğer konu ise Dünya Kupası tarihine damga vuran şampiyon ülkeler oldu. Futbolun ülkeler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bugüne kadar kupayı kazanan takımlar yeniden mercek altına alındı.
GÖZLER GEÇMİŞ ŞAMPİYONLARDA
Dev final öncesinde futbolseverlerin gündemindeki bir diğer konu ise Dünya Kupası tarihine damga vuran şampiyon ülkeler oldu. Futbolun ülkeler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bugüne kadar kupayı kazanan takımlar yeniden mercek altına alındı.
İŞTE DÜNYA KUPASI ŞAMPİYONLARI
1930 | Uruguay
1934 | İtalya
1938 | İtalya
1950 | Uruguay
1954 | Almanya
1958 | Brezilya
1962 | Brezilya
1966 | İngiltere
1970 | Brezilya
1974 | Almanya
1978 | Arjantin
1982 | İtalya
1986 | Arjantin
1990 | Almanya
1994 | Brezilya
1998 | Fransa
2002 | Brezilya
2006 | İtalya
2010 | İspanya
2014 | Almanya
2018 | Fransa
2022 | Arjantin