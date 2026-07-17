Dünya Kupası'nda dev final! Arjantin mi, İspanya mı? İşte yapay zekaya göre dünya şampiyonu
2026 FIFA Dünya Kupası finalinde son şampiyon Arjantin ile 2010'dan bu yana ilk kez dünya kupasını kazanmayı hedefleyen İspanya karşı karşıya gelecek. 19 Temmuz Pazar günü saat 22.00'de başlayacak dev final öncesi, futbol dünyasının merak ettiği "Kupayı kim kaldıracak?" sorusunu yapay zekaya sorduk. İşte Arjantin-İspanya finaline ilişkin yapay zekanın maç analizi, öne çıkan eşleşmeleri ve şampiyonluk tahmini…
DÜNYA KUPASI'NDA TARİHİ FİNAL
Bu yıl ilk kez 48 takımın mücadele ettiği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon, 19 Temmuz Pazar günü belli olacak. TSİ 22.00'de MetLife Stadyumu'nda başlayacak dev finalde Arjantin ile İspanya karşı karşıya gelecek.
Dünya Kupası tarihinin 23. finaline sahne olacak mücadele, iki ülke arasında organizasyon tarihindeki ilk final randevusu olarak kayıtlara geçecek.
ARJANTİN DÖRDÜNCÜ KUPASININ PEŞİNDE
Son dünya şampiyonu Arjantin, yarı finalde İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek üst üste ikinci kez Dünya Kupası finaline yükselmeyi başardı.
Tangocular, tarihindeki yedinci Dünya Kupası finalinde dördüncü şampiyonluğunu hedefliyor. Arjantin daha önce 1930, 1978, 1986, 1990, 2014 ve 2022 yıllarında finale yükselirken; 1978, 1986 ve 2022'de kupayı müzesine götürmüştü.
ARJANTİN TÜM ENGELLERİ AŞTI
J Grubu'nda Avusturya, Cezayir ve Ürdün ile mücadele eden Arjantin, oynadığı üç maçı da kazanarak 9 puanla grubunu lider tamamladı ve son 32 turuna yükseldi.