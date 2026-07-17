Dünya Kupası'nda dev final! Arjantin mi, İspanya mı? İşte yapay zekaya göre dünya şampiyonu

İLK KIRILMA ANI Karşılaşmanın ilk önemli kırılma anının 25 ile 35. dakikalar arasında yaşanabileceği değerlendiriliyor. İspanya'nın uzun süreli pas organizasyonlarıyla Arjantin savunmasını zorlaması ya da Arjantin'in hızlı geçiş hücumlarıyla rakip kalede tehlike oluşturması bu bölümü belirleyebilir.

Özellikle ilk golü atan tarafın oyunun kontrolünü büyük ölçüde ele geçirmesi beklenebilir. Final maçlarının psikolojik yapısı düşünüldüğünde ilk gol yalnızca skor üstünlüğü değil, aynı zamanda rakibin oyun planını değiştirecek en önemli etkenlerden biri olabilir.

İLK YARI TAHMİNİ İlk yarının dengeli ancak yüksek mücadele gücüyle geçmesi bekleniyor. İki takımın da orta sahada üstünlük kurmaya çalışacağı bu bölümde pozisyon sayısı sınırlı olabilir. Devrenin son 15 dakikasında ise risk seviyesinin artması ve duran topların önem kazanması olası görünüyor.

Hakemin artan fiziksel mücadele nedeniyle kartlarına başvurması da sürpriz olmayacaktır. İlk 45 dakikanın 0-0 veya Arjantin'in tek farklı üstünlüğüyle tamamlanması, verilen turnuva performansları dikkate alındığında en olası senaryolar arasında yer alıyor.