2026 Dünya Kupası'nda üçüncülük mücadelesi nefesleri kesti. Miami'de bronz madalya için karşı karşıya gelen Fransa ile İngiltere'nin gol düellosuna sahne olan mücadelesinde gülen taraf İngiltere oldu. Rakibini 6-4 mağlup eden İngilizler, Dünya Kupası'nı üçüncü sırada tamamladı. İşte karşılaşmada yaşananlar...

Miami Stadyumu'nun ev sahipliği yaptığı dev mücadelede Fransa ile İngiltere bronz madalya için karşı karşıya geldi. Futbolseverlerin büyük bir heyecanla takip ettiği karşılaşmayı Venezuela Futbol Federasyonu'ndan Jesus Valenzuela yönetti. Valenzuela'nın yardımcılıklarını ise Jorge Urrego ile Tulio Moreno üstlendi.





Gol düellosuna sahne olan mücadelede İngiltere, rakibini 6-4 mağlup ederek turnuvayı 3'üncü sırada tamamladı ve bronz madalyanın sahibi oldu.

İLK YARI 1' Maç başladı! İlk düdük sesi geldi ve maç başladı! 3'Rice attı, İngiltere öne geçti! Sol iç kulvardan içe kateden Rice ceza sahası dışı sol çaprazından vuruşunu yaptı ve top ağlara gitti: 0-1. 18'Konsa attı, fark ikiye çıktı! Hücum yönüne göre sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Rice ortasını altıpas önüne gönderdi. O noktada yükselen Konsa uzak köşeye doğru kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu: 0-2. 37'Saka attı, fark üçe çıktı! Hızlı hücumda Saka'nın pasında topla buluşan Rashford bomboş alanı değerlendirip ceza alanına girdi. Ardından karşı karşıya pozisyonda kaleci Maignan'ı geçemedi. Seken topu alan Saka'nın vuruşu kademedeki Lacroix'dan döndü. Boştaki topu alan Rashford ceza alanı solundan müsait durumdaki Saka'ya servisini yaptı. Saka boş kaleye uzak köşeye vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-3. 45+1' Saka attı, fark dörde çıktı! Sol çaprazdan ceza sahasına giren Saka sol ayağıyla vuruşunu yaptı ve top ağlarla buluştu: 0-4. 45+3' İlk yarı bitti! Karşılaşmanın ilk yarısı 4-0 sona erdi.