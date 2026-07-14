Matadorlar final biletini kaptı! MAÇ SONUCU: İspanya 2-0 Fransa

Fransızlar kalan dakikalarda pozisyon üretmekte zorluk yaşarken, İspanya 2-0 galip gelerek final bileti aldı. 2022 Dünya Kupası'nda final oynayan Fransa ise turnuvaya yarı finalde veda etti. Fransa'nın yarı finale çıkmasında büyük emeği olan ve golleriyle damga vuran Kylian Mbappe, turnuvayı 8 golle kapattı. 27 yaşındaki futbolcu 3. kez mücadele ettiği Dünya Kupası'nda 20 gole ulaştı.

İSPANYA 2. KEZ FİNALDE Son Avrupa şampiyonu Luis de la Fuente'nin öğrencileri 16 yıl sonra Dünya Kupası'nda final oynama başarısı gösterecek. İspanya, ilk kez Güney Afrika'da düzenlenen turnuvada finale çıkmış ve Hollanda'yı 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı. İspanya, 2026 Dünya Kupası finalinde İngiltere - Arjantin eşleşmesinin galibi ile oynayacak.

KALESİNİ YİNE GOLE KAPATTI 2026 Dünya Kupası'nda savunmasıyla da dikkat çeken İspanya, bir maçı daha gol yemeden tamamladı. Kaleci Unai Simon, grup aşamasındaki 3 maçta kalesini gole kapatırken, son 32 ve son 16 turunda da gol yemedi.