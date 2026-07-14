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Matadorlar final biletini kaptı! MAÇ SONUCU: İspanya 2-0 Fransa

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Matadorlar final biletini kaptı! MAÇ SONUCU: İspanya 2-0 Fransa

2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Dallas Stadyumu'nda karşı karşıya gelen turnuvanın iki favorisi Fransa ile İspanya arasındaki dev mücadeleyi Matadorlar kazandı. Rakibini 2-0 mağlup eden İspanya, etkili oyunuyla adını finale yazdıran ilk takım oldu. İşte nefes kesen maçta yaşananlar...

2026 Dünya Kupası yarı final maçında Fransa ile İspanya, Dallas Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Matadorlar final biletini kaptı! MAÇ SONUCU: İspanya 2-0 Fransa - 1

El Salvadorlu hakem Ivan Barton'ın düdük çaldığı müsabakanın ilk bölümü karşılıklı ataklarla geçildi. Sol kanattan Cucurella'nın ortasında ceza sahası içi sağ çaprazda Lucas Digne'nin topu uzaklaştırmak isterken araya girmeye çalışan Yamal'a yaptığı müdahale sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.

Matadorlar final biletini kaptı! MAÇ SONUCU: İspanya 2-0 Fransa - 2

22. dakikada Mikel Oyarzabal'ın penaltıdan kaydettiği golle İspanyollar 1-0 öne geçti. Fransa, golün ardından pozisyona girmekte zorlanırken ilk yarı 1-0'lık skorla tamamlandı.

Mücadelenin 58. dakikasında paslaşarak gelişen İspanya atağında Pedro Porro, ceza yayı içindeki Dani Olmo ile duvar pası yaparak ceza sahasına hareketlendi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Pedro Porro, farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.

Matadorlar final biletini kaptı! MAÇ SONUCU: İspanya 2-0 Fransa - 3

Fransızlar kalan dakikalarda pozisyon üretmekte zorluk yaşarken, İspanya 2-0 galip gelerek final bileti aldı. 2022 Dünya Kupası'nda final oynayan Fransa ise turnuvaya yarı finalde veda etti.

Fransa'nın yarı finale çıkmasında büyük emeği olan ve golleriyle damga vuran Kylian Mbappe, turnuvayı 8 golle kapattı. 27 yaşındaki futbolcu 3. kez mücadele ettiği Dünya Kupası'nda 20 gole ulaştı.

Matadorlar final biletini kaptı! MAÇ SONUCU: İspanya 2-0 Fransa - 4

İSPANYA 2. KEZ FİNALDE

Son Avrupa şampiyonu Luis de la Fuente'nin öğrencileri 16 yıl sonra Dünya Kupası'nda final oynama başarısı gösterecek. İspanya, ilk kez Güney Afrika'da düzenlenen turnuvada finale çıkmış ve Hollanda'yı 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı.

İspanya, 2026 Dünya Kupası finalinde İngiltere - Arjantin eşleşmesinin galibi ile oynayacak.

Matadorlar final biletini kaptı! MAÇ SONUCU: İspanya 2-0 Fransa - 5

KALESİNİ YİNE GOLE KAPATTI

2026 Dünya Kupası'nda savunmasıyla da dikkat çeken İspanya, bir maçı daha gol yemeden tamamladı. Kaleci Unai Simon, grup aşamasındaki 3 maçta kalesini gole kapatırken, son 32 ve son 16 turunda da gol yemedi.

Matadorlar final biletini kaptı! MAÇ SONUCU: İspanya 2-0 Fransa - 6

Turnuvada kalesindeki ilk golü çeyrek finalde Belçika karşısında gören İspanya, yarı finalde ise rakibine gol izni vermedi. İspanya, ilk dünya şampiyonluğunu elde ettiği 2010 yılında ise 2 gol yerken, 5 maçta kalesini gole kapattı.

#Dünya Kupası
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