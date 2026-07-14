Matadorlar final biletini kaptı! MAÇ SONUCU: İspanya 2-0 Fransa
2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Dallas Stadyumu'nda karşı karşıya gelen turnuvanın iki favorisi Fransa ile İspanya arasındaki dev mücadeleyi Matadorlar kazandı. Rakibini 2-0 mağlup eden İspanya, etkili oyunuyla adını finale yazdıran ilk takım oldu. İşte nefes kesen maçta yaşananlar...
2026 Dünya Kupası yarı final maçında Fransa ile İspanya, Dallas Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
El Salvadorlu hakem Ivan Barton'ın düdük çaldığı müsabakanın ilk bölümü karşılıklı ataklarla geçildi. Sol kanattan Cucurella'nın ortasında ceza sahası içi sağ çaprazda Lucas Digne'nin topu uzaklaştırmak isterken araya girmeye çalışan Yamal'a yaptığı müdahale sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.
22. dakikada Mikel Oyarzabal'ın penaltıdan kaydettiği golle İspanyollar 1-0 öne geçti. Fransa, golün ardından pozisyona girmekte zorlanırken ilk yarı 1-0'lık skorla tamamlandı.
Mücadelenin 58. dakikasında paslaşarak gelişen İspanya atağında Pedro Porro, ceza yayı içindeki Dani Olmo ile duvar pası yaparak ceza sahasına hareketlendi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Pedro Porro, farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.