Trabzonspor, yeni sezon kadro planlaması kapsamında savunmasını milli futbolcu Cenk Özkacar ile güçlendirdi. Bordo-mavili kulüp, 25 yaşındaki stoperle kulübün opsiyon hakkına sahip olduğu 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.

Kulübün KAP'a yaptığı açıklamaya göre Cenk Özkacar, sözleşmesi boyunca her sezon için 1 milyon 250 bin avro garanti ücret alacak. Trabzonspor'un opsiyon hakkını kullanması halinde ise futbolcuya 2029/2030 sezonunda 1 milyon 350 bin avro garanti ücret ödenecek.

CENK ÖZKACAR'IN SÖZLEŞME DETAYLARI AÇIKLANDI

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ tarafından yapılan açıklamada, oyuncuyla 3+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Sözleşmeye göre kulübün opsiyon hakkını kullanması halinde anlaşma bir sezon daha uzayabilecek.