Trabzonspor, milli stoper Cenk Özkacar ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı! İşte maaşı, bonservis bedeli ve KAP açıklaması
Trabzonspor, milli savunma oyuncusu Cenk Özkacar transferini resmen tamamladı. Bordo-mavililer, 25 yaşındaki stoperle kulübün opsiyonunda olan 3+1 yıllık sözleşme imzalarken, KAP'a yapılan açıklamada futbolcunun yıllık garanti ücreti, Valencia'ya ödenecek sözleşme fesih bedeli ve menajerlik komisyonuna ilişkin tüm mali detaylar da paylaşıldı.
Trabzonspor, yeni sezon kadro planlaması kapsamında savunmasını milli futbolcu Cenk Özkacar ile güçlendirdi. Bordo-mavili kulüp, 25 yaşındaki stoperle kulübün opsiyon hakkına sahip olduğu 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.
Kulübün KAP'a yaptığı açıklamaya göre Cenk Özkacar, sözleşmesi boyunca her sezon için 1 milyon 250 bin avro garanti ücret alacak. Trabzonspor'un opsiyon hakkını kullanması halinde ise futbolcuya 2029/2030 sezonunda 1 milyon 350 bin avro garanti ücret ödenecek.
CENK ÖZKACAR'IN SÖZLEŞME DETAYLARI AÇIKLANDI
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ tarafından yapılan açıklamada, oyuncuyla 3+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
Sözleşmeye göre kulübün opsiyon hakkını kullanması halinde anlaşma bir sezon daha uzayabilecek.
VALENCİA'YA 1 MİLYON 750 BİN AVRO ÖDENECEK
Transfer kapsamında İspanya'nın Valencia Kulübüne 1 milyon 750 bin avroluk sözleşme fesih bedeli ödenecek.
KAP açıklamasına göre bu tutar 6 taksit halinde Valencia'ya aktarılacak.
MENAJERLİK ÜCRETİ DE DUYURULDU
Trabzonspor, futbolcunun menajerlik hizmet bedelini de kamuoyuyla paylaştı.
Buna göre menajerlik hizmeti karşılığında, futbolcuya ödenecek brüt ücretin yüzde 4,5'i oranında ödeme yapılacak.
Trabzonspor, Cenk Özkacar transferiyle yeni sezon öncesinde savunma hattındaki alternatiflerini artırırken, transferin tüm mali detaylarını KAP üzerinden kamuoyuna duyurdu.