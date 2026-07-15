Final bileti tangocuların! Arjantin'den nefes kesen geri dönüş

2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere karşısında 1-0 geriye düşen Arjantin, mücadeleyi 2-1 kazanarak müthiş bir geri dönüşe imza attı. Tangocular adını finale yazdırırken, kupa için İspanya'nın rakibi oldu.