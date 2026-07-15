Final bileti tangocuların! Arjantin'den nefes kesen geri dönüş
2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere karşısında 1-0 geriye düşen Arjantin, mücadeleyi 2-1 kazanarak müthiş bir geri dönüşe imza attı. Tangocular adını finale yazdırırken, kupa için İspanya'nın rakibi oldu.
2026 FIFA Dünya Kupası yarı final maçında İngiltere ile Arjantin karşı karşıya geldi.
İLK YARI
1' Maç başladı! İlk düdük sesi geldi ve maç başladı!
10' Martinez dikkatli! İngiltere atağında sol kanattan son çizgiye inen Gordon ortayı yaptı, kale sahasında kaleci Martinez topu kontrol etti.
33' Stones kaleyi yokladı! İngiltere'de sol taraftan Rice'ın kullandığı serbest vuruşta arka direğe gelen topa yükselen Stones'un kafa vuruşu çerçeveyi bulmadı.
İY' İlk yarı bitti! Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
İNGİLTERE - ARJANTİN İLK 11'LER
İngiltere: Pickford, James, Stones, Guehi, Spence, Rice, Anderson, Rogers, Bellingham, Gordon, Kane.
Arjantin: Emiliano Martinez, Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico, Simeone, Enzo Fernandez, Paredes, Mac Allister, Messi, Alvarez.
DÜNYA KUPASI'NDA TARİHİ RANDEVU
İngiltere ile Arjantin, Dünya Kupası tarihinin en dikkat çekici rekabetlerinden birinde yeniden karşı karşıya gelecek.
İki ülke daha önce 1966, 1986, 1998 ve 2002 Dünya Kupalarında kozlarını paylaştı. Diego Maradona'nın 1986'daki "Tanrı'nın Eli" golü, David Beckham'ın 1998'de kırmızı kart görmesi ve İngiltere'nin 2002'de kazandığı karşılaşma rekabetin öne çıkan anları arasında yer aldı.
İki takımın Dünya Kupası'ndaki son karşılaşmasını İngiltere 2002'de David Beckham'ın penaltı golüyle 1-0 kazandı. İngiltere ile Arjantin, 24 yıl sonra yeniden bir Dünya Kupası maçında karşılaşacak.