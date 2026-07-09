Süper Lig'de fikstür günü! İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin haftası
Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstürü bugün çekildi. TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 14.00'te başlayan fikstür çekimine kulüp başkanları ve yöneticileri katıldı. Yapılan kura çekimi sonrasında ligin 9. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. İşte Süper Lig'de ilk hafta maçları...
Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi, bugün gerçekleştirildi.
KURA ÇEKİMİ BAŞLADI
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'ndaki toplantı, saat 14.00'te başladı. Toplantıya, Süper Lig kulüplerinin başkanları ve yöneticileri katıldı.
SÜPER LİG DERBİ HAFTALARI
4. Hafta:
Fenerbahçe - Beşiktaş
6. Hafta:
Trabzonspor - Galatasaray
8. Hafta:
Trabzonspor - Beşiktaş
9. Hafta:
Galatasaray - Fenerbahçe
13. Hafta:
Beşiktaş - Galatasaray
15. Hafta:
Fenerbahçe - Trabzonspor
İŞTE İLK HAFTA MAÇLARI
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Beşiktaş - Eyüpspor
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Kasımpaşa - Trabzonspor
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Gençlerbirliği - Fenerbahçe
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Samsunspor - Göztepe
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Galatasaray-Çorum FK
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Başakşehir - Kocaelispor
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Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor
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Amed FK - Erzurum FK
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Konyaspor - Çaykur Rizespor
YENİ SEZON 14 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR
Trendyol Süper Lig'in yeni sezonu, 14 Ağustos'ta başlayacak.
DİĞER PROFESYONEL LİGLERİN FİKSTÜR ÇEKİMİ
Trendyol 1. Lig'in 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi, 10 Temmuz Cuma günü saat 15.00'te Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak.
Nesine 2. Lig'in yeni sezonunun fikstür çekimi ise 13 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00'te, Nesine 3. Lig'in fikstür çekimi ise 14 Temmuz Salı günü saat 14.00'te aynı yerde gerçekleştirilecek.