Süper Lig'de fikstür günü! İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin haftası

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi, bugün gerçekleştirildi.

KURA ÇEKİMİ BAŞLADI

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'ndaki toplantı, saat 14.00'te başladı. Toplantıya, Süper Lig kulüplerinin başkanları ve yöneticileri katıldı.