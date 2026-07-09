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Süper Lig'de fikstür günü! İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin haftası

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Süper Lig'de fikstür günü! İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin haftası

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstürü bugün çekildi. TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 14.00'te başlayan fikstür çekimine kulüp başkanları ve yöneticileri katıldı. Yapılan kura çekimi sonrasında ligin 9. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. İşte Süper Lig'de ilk hafta maçları...

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi, bugün gerçekleştirildi.

KURA ÇEKİMİ BAŞLADI

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'ndaki toplantı, saat 14.00'te başladı. Toplantıya, Süper Lig kulüplerinin başkanları ve yöneticileri katıldı.

SÜPER LİG DERBİ HAFTALARI


4. Hafta:
Fenerbahçe - Beşiktaş

6. Hafta:
Trabzonspor - Galatasaray

8. Hafta:
Trabzonspor - Beşiktaş

9. Hafta:
Galatasaray - Fenerbahçe

13. Hafta:
Beşiktaş - Galatasaray

15. Hafta:
Fenerbahçe - Trabzonspor

Süper Lig'de fikstür günü! İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin haftası - 1

İŞTE İLK HAFTA MAÇLARI

  • Beşiktaş - Eyüpspor

  • Kasımpaşa - Trabzonspor

  • Gençlerbirliği - Fenerbahçe

  • Samsunspor - Göztepe

  • Galatasaray-Çorum FK

  • Başakşehir - Kocaelispor

  • Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor

  • Amed FK - Erzurum FK

  • Konyaspor - Çaykur Rizespor

YENİ SEZON 14 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR

Trendyol Süper Lig'in yeni sezonu, 14 Ağustos'ta başlayacak.

Süper Lig'de fikstür günü! İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin haftası - 2

DİĞER PROFESYONEL LİGLERİN FİKSTÜR ÇEKİMİ

Trendyol 1. Lig'in 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi, 10 Temmuz Cuma günü saat 15.00'te Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak.

Nesine 2. Lig'in yeni sezonunun fikstür çekimi ise 13 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00'te, Nesine 3. Lig'in fikstür çekimi ise 14 Temmuz Salı günü saat 14.00'te aynı yerde gerçekleştirilecek.

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