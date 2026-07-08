Fenerbahçe Greenwood transferi için Marsilya ile anlaşmaya vardı
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Fenerbahçe, Mason Greenwood transferi için Marsilya ile anlaşmaya vardı.İngiliz futbolcu için Fransız ekibine 40 milyon Euro + bonuslar olmak üzere bonservis bedeli ödenecek.
Fenerbahçe, Mason Greenwood transferi için Marsilya ile anlaşmaya vardı.
TRT Spor'un haberine göre sarı lacivertliler, Greenwood için 40 milyon Euro ve bonuslar şeklinde ödeme yapacak.
24 yaşındaki kanat oyuncusu yıllık 8 milyon euro maaş alacak.
Manchester United ile yapılan müzakereler de sona erdi ve İngiliz temsilcisi, transferden %40 pay alacak.