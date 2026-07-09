Fenerbahçe Mason Greenwood ile anlaştı! Transferin perde arkası ortaya çıktı

Süper Lig'de mutlu sona ulaşmak isteyen Fenerbahçe yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Aziz Yıldırım'ın bizzat yürüttüğü operasyonla sarı-lacivertliler, Mason Greenwood transferinde mutlu sona ulaştı. İngiliz yıldızın transferinin perde arkası ortaya çıktı.

Gelecek sezon mutlu sona ulaşarak taraftarını sevindirmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertli taraftarların büyük bir heyecanla beklediği Mason Greenwood transferinde mutlu sona ulaştı.

AZİZ YILDIRIM BİZZAT DEVREYE GİRDİ Aylardır devam eden operasyonda bizzat devreye giren Başkan Aziz Yıldırım, pazarlıklarda Marsilya ile sonunda anlaşmayı sağladı ve müthiş bir operasyona imza attı.

Fransız ekibi, 50 milyon euroluk bonservis bedelinin tamamını peşin olarak talep ederken, sarı-lacivertliler ise bu bedeli 5 yıla yayılmış şekilde, 10 milyon euroluk taksitlerle ödemeyi planlıyordu.

Son yapılan görüşmede 40 milyon euro bonservis ve performansa bağlı bonuslar üzerinden Marsilya ile ortak noktada buluşuldu. Ayrıca Greenwood'un transferinden elde edilecek gelirin yüzde 40'ı da Ligue 1 ekibine ödenecek.