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Fenerbahçe Mason Greenwood ile anlaştı! Transferin perde arkası ortaya çıktı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Süper Lig'de mutlu sona ulaşmak isteyen Fenerbahçe yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Aziz Yıldırım'ın bizzat yürüttüğü operasyonla sarı-lacivertliler, Mason Greenwood transferinde mutlu sona ulaştı. İngiliz yıldızın transferinin perde arkası ortaya çıktı.

Fenerbahçe Mason Greenwood ile anlaştı! Transferin perde arkası ortaya çıktı 1

Gelecek sezon mutlu sona ulaşarak taraftarını sevindirmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertli taraftarların büyük bir heyecanla beklediği Mason Greenwood transferinde mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe Mason Greenwood ile anlaştı! Transferin perde arkası ortaya çıktı 2

AZİZ YILDIRIM BİZZAT DEVREYE GİRDİ

Aylardır devam eden operasyonda bizzat devreye giren Başkan Aziz Yıldırım, pazarlıklarda Marsilya ile sonunda anlaşmayı sağladı ve müthiş bir operasyona imza attı.

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Fenerbahçe Mason Greenwood ile anlaştı! Transferin perde arkası ortaya çıktı 3

Fransız ekibi, 50 milyon euroluk bonservis bedelinin tamamını peşin olarak talep ederken, sarı-lacivertliler ise bu bedeli 5 yıla yayılmış şekilde, 10 milyon euroluk taksitlerle ödemeyi planlıyordu.

Fenerbahçe Mason Greenwood ile anlaştı! Transferin perde arkası ortaya çıktı 4

Son yapılan görüşmede 40 milyon euro bonservis ve performansa bağlı bonuslar üzerinden Marsilya ile ortak noktada buluşuldu. Ayrıca Greenwood'un transferinden elde edilecek gelirin yüzde 40'ı da Ligue 1 ekibine ödenecek.

Fenerbahçe Mason Greenwood ile anlaştı! Transferin perde arkası ortaya çıktı 5

4 YILLIK İMZA ATACAK

Sabah'ın haberine göre, oyuncuyla yıllık 8 milyon eurodan 4 sezonluk sözleşme imzalanacak. Ayrıca toplam 3 milyon euro bonuslar olacak.

Fenerbahçe Mason Greenwood ile anlaştı! Transferin perde arkası ortaya çıktı 6

BABASI BAŞROL OYNADI

İngiliz kanat oyuncusunun, tavrını Fenerbahçe tarafından koyması transferi kolaylaştırırken, menajerliğini yapan babası Andrew Greenwood'un da Roma'nın teklifini az bularak Marsilya cephesine Türkiye'ye gitmek istedikleri yönünde baskı yaptı ve net konuştu: ''Bizim tercihimiz Türkiye'' dedi.

Fenerbahçe Mason Greenwood ile anlaştı! Transferin perde arkası ortaya çıktı 7

ÖZEL JETLE GELECEK

Transfer biterken Fenerbahçe camiasında büyük sevinç yaşandı. Oyuncu 24 saat içerisinde özel jetle İstanbul'a gelecek.

Fenerbahçe Mason Greenwood ile anlaştı! Transferin perde arkası ortaya çıktı 8

5 MADDEDE GREENWOOD

1 Ekim 2001 tarihinde İngiltere'nin Bradford kentinde doğdu. Manchester United altyapısından yetişen Greenwood, gösterdiği performansla sivrilerek 2019 yılında A takıma yükseldi.

Fenerbahçe Mason Greenwood ile anlaştı! Transferin perde arkası ortaya çıktı 9

Geride kalan sezonda Marsilya formasıyla tüm kulvarlarda 45 maça çıkan İngiliz yıldız, 26 gol ve 11 asistlik performans sergileyerek takımının en etkili isimleri arasında yer aldı.

Fenerbahçe Mason Greenwood ile anlaştı! Transferin perde arkası ortaya çıktı 10

Hücum bölgesinde çok yönlü bir oyuncu. Ana mevkisi sağ kanat ancak sol kanat ve santrfor pozisyonlarında da görev yapabiliyor. Sürati, top kontrolü ve iki ayağını da etkili bir şekilde kullanabilmesiyle öne çıkıyor.

Fenerbahçe Mason Greenwood ile anlaştı! Transferin perde arkası ortaya çıktı 11

2023'te Getafe'ye kiralık olarak giden başarılı futbolcu, 2024 yazında ise 26 milyon euro bonservis bedeliyle Marsilya'ya imza attı. İngiltere Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde 17 defa forma giyen Greenwood, A takımda ise 1 kez görev yaptı.

Fenerbahçe Mason Greenwood ile anlaştı! Transferin perde arkası ortaya çıktı 12
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