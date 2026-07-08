Galatasaray transferde gaza bastı! Real Madrid’in genç yıldızı geliyor
Üst üste 4. Süper Lig şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray, yeni sezonun kadro planlamasına hız verdi. Sarı-kırmızılı yönetim transfer çalışmalarını titizlikle sürdürürken, Avrupa'nın önemli isimleriyle temaslarını yoğunlaştırdı. Son günlerde üç yıldız futbolcunun Galatasaray'ın transfer listesinde yer aldığı ve görüşmelerin gündemde olduğu iddia edildi.
Geride kalan sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim transfer çalışmalarını titizlikle sürdürürken, Avrupa'nın önemli isimleriyle temaslarını yoğunlaştırdı.
Noa Lang'ın satın alma opsiyonunu kullanmayan sarı kırmızılılar, kanat bölgesine yine bir kiralık takviye yapmaya hazırlanıyor. 23 yaş altında bir oyuncu bakan sarı- kırmızılılar, böylece +4 kuralını verimli bir şekilde kullanabilecek.
Kiralama hamlesi ile hem bütçede yer kalmış olacak hem de yeni isimlere alan açılacak. Galatasaray yönetimi rotasını ise İspanya'ya çevirmiş durumda.
ROTA REAL'İN GENÇ YILDIZINA ÇEVRİLDİ
Real Madrid'in geçen sezon Arjantin ekibi River Plate'ten kadrosuna kattığı Franco Mastantuono için harekete geçiliyor. Henüz 18 yaşındaki Arjantinli kanat oyuncusu, takımda fazla forma şansı bulamıyor.
İspanyol ekibi, Mastantuono'nun gelişimini sürdürmesi ve daha fazla oynaması için oyuncusunu kiralamayı düşünüyor. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan G.Saray da bunu fırsata çevirmek istiyor.