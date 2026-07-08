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Galatasaray transferde gaza bastı! Real Madrid’in genç yıldızı geliyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Üst üste 4. Süper Lig şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray, yeni sezonun kadro planlamasına hız verdi. Sarı-kırmızılı yönetim transfer çalışmalarını titizlikle sürdürürken, Avrupa'nın önemli isimleriyle temaslarını yoğunlaştırdı. Son günlerde üç yıldız futbolcunun Galatasaray'ın transfer listesinde yer aldığı ve görüşmelerin gündemde olduğu iddia edildi.

Galatasaray transferde gaza bastı! Real Madrid’in genç yıldızı geliyor 1

Geride kalan sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim transfer çalışmalarını titizlikle sürdürürken, Avrupa'nın önemli isimleriyle temaslarını yoğunlaştırdı.

Galatasaray transferde gaza bastı! Real Madrid’in genç yıldızı geliyor 2

Noa Lang'ın satın alma opsiyonunu kullanmayan sarı kırmızılılar, kanat bölgesine yine bir kiralık takviye yapmaya hazırlanıyor. 23 yaş altında bir oyuncu bakan sarı- kırmızılılar, böylece +4 kuralını verimli bir şekilde kullanabilecek.

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Galatasaray transferde gaza bastı! Real Madrid’in genç yıldızı geliyor 3

Kiralama hamlesi ile hem bütçede yer kalmış olacak hem de yeni isimlere alan açılacak. Galatasaray yönetimi rotasını ise İspanya'ya çevirmiş durumda.

Galatasaray transferde gaza bastı! Real Madrid’in genç yıldızı geliyor 4

ROTA REAL'İN GENÇ YILDIZINA ÇEVRİLDİ

Real Madrid'in geçen sezon Arjantin ekibi River Plate'ten kadrosuna kattığı Franco Mastantuono için harekete geçiliyor. Henüz 18 yaşındaki Arjantinli kanat oyuncusu, takımda fazla forma şansı bulamıyor.

Galatasaray transferde gaza bastı! Real Madrid’in genç yıldızı geliyor 5

İspanyol ekibi, Mastantuono'nun gelişimini sürdürmesi ve daha fazla oynaması için oyuncusunu kiralamayı düşünüyor. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan G.Saray da bunu fırsata çevirmek istiyor.

Galatasaray transferde gaza bastı! Real Madrid’in genç yıldızı geliyor 6

Yönetim 1 yıllık kiralama teklifi ile İspanyol ekibinin kapısını çalacak. Real Madrid'e yapılan teklifte satın alma opsiyonu yer almayacak.

Galatasaray transferde gaza bastı! Real Madrid’in genç yıldızı geliyor 7

Çünkü Real Madrid oyuncusunun gelişimini yakından takip ediyor ve ileride olası bir A Takıma yükselme şansını değerlendirmek istiyor.

Galatasaray transferde gaza bastı! Real Madrid’in genç yıldızı geliyor 8

Transferde adı birçok yıldız isimle anılan Galatasaray'ın eski gözdesini yeniden gündeme aldığı iddia edildi. Yeni Asır'ın haberine göre, Galatasaray'ın, Bayern Münih ile yollarını ayıran Leon Goretzka'yı yeniden gündemine aldığı öne sürüldü.

Galatasaray transferde gaza bastı! Real Madrid’in genç yıldızı geliyor 9

Daha önce de sarı-kırmızılıların radarında yer alan 30 yaşındaki Alman orta saha için yönetimin şartları değerlendirdiği belirtilirken, Avrupa'nın önemli kulüplerinin de oyuncuyla ilgilenmesi transfer yarışını zorlaştırıyor.

Galatasaray transferde gaza bastı! Real Madrid’in genç yıldızı geliyor 10

Futbol kariyerine Bochum altyapısında başlayan Goretzka, 2013 yılında Schalke 04'e transfer olarak adını duyurdu. 2018'de Bayern Münih'e katılan deneyimli orta saha, burada Bundesliga şampiyonlukları, Almanya Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayarak Avrupa'nın en başarılı orta saha oyuncuları arasına girdi.

Galatasaray transferde gaza bastı! Real Madrid’in genç yıldızı geliyor 11

Almanya Milli Takımı'nın da uzun yıllardır formasını giyen yıldız futbolcu, dinamik oyun yapısı, hava toplarındaki etkinliği ve skor katkısıyla öne çıkıyor. Kariyeri boyunca kulüp düzeyinde 450'nin üzerinde resmi maça çıkan Goretzka, 80'den fazla gol ve 60'ın üzerinde asist üretirken, Almanya Milli Takımı'nda ise 50'yi aşkın karşılaşmada görev aldı.

Galatasaray transferde gaza bastı! Real Madrid’in genç yıldızı geliyor 12

BAŞKA TALİPLERİ VAR
Sarı-kırmızılıların transferi gerçekleştirebilmesi için hem oyuncunun yüksek maliyetini hem de Avrupa'dan gelen güçlü teklifleri aşması gerekecek.

Galatasaray transferde gaza bastı! Real Madrid’in genç yıldızı geliyor 13

YÖNETİMİN HAYALİ BRUNO FERNANDES

Victor Osimhen ve Leroy Sane'nin ardından bir kez daha Avrupa'da ses getirmek isteyen Galatasaray gözünü Portekizli yıldıza dikti.

Galatasaray transferde gaza bastı! Real Madrid’in genç yıldızı geliyor 14

Ocak ayından itibaren Galatasaray yönetiminin hayali olan Portekizli 10 numara Bruno Fernandes için vites yükseltilecek. Portekiz'in 2026 Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından 31 yaşındaki yıldız 10 numara ile görüşmelere start verilecek.

Galatasaray transferde gaza bastı! Real Madrid’in genç yıldızı geliyor 15

İngiliz ekibi Manchester United'da bulunan Portekizli futbolcu için ocak ayında yapılan girişimler sonuç vermemişti.

MANU'NUN BEKLENTİSİ YÜKSEK

Sözleşmesinin bitimine 1 sene kalan Bruno Fernandes ile yola devam etmek isteyen İngiliz ekibi önemli bir teklif gelmesi halinde değerlendirmeye almayı planlıyor.

Galatasaray transferde gaza bastı! Real Madrid’in genç yıldızı geliyor 16

Yıldız futbolcu da geçmiş yıllarda rakip olduğu ve üstünlük kuramadığı Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi önemli bir seçenek olarak görüyor. Ayrıca kariyerindeki son ve yüksek ücretli bir sözleşme seçeneği de Bruno Fernandes'i oldukça cezbediyor.

Galatasaray transferde gaza bastı! Real Madrid’in genç yıldızı geliyor 17

PREMIER LİG REKORUNU KIRDI
Portekizli futbolcu geride kalan sezondaki performansı ile Premier Lig tarihine adını altın harflerle yazdırmayı başardı. Yaptığı 21 asistle Thierry Henry ve Kevin De Bruyne'nin rekorlarını kıran Fernandes, Premier Lig'de bir sezonda en fazla asist yapan oyuncu olmayı başarmıştı.

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