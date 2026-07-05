Trabzonspor'un rekor transferi Noah Saviola Trabzon'da

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Saviola, transfer sürecinde kendisini en çok etkileyen unsurun kulübün duyduğu güven olduğunu belirterek, "Kulüple yaptığımız görüşmelerde bana verdikleri en büyük şey özgüvendi. Genç bir oyuncuyum ve Trabzonspor'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Bir an önce çalışmalara başlayıp takımıma katkı sağlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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"REKOR TRANSFER OLMAK BANA SORUMLULUK YÜKLÜYOR"

Kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedellerinden biriyle transfer edilmesine de değinen 22 yaşındaki oyuncu, "Böyle bir transferin parçası olmaktan mutluyum. Bu bana güven verdiği gibi sorumluluk da yüklüyor. Sahada göstereceğim performansla bu güveni boşa çıkarmamak ve bunu hak ettiğimi göstermek istiyorum" diye konuştu.

"ÇALIM ATMAYI SEVİYORUM, DENEMEKTEN KORKMAM"

Oyun tarzına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Saviola, "Hocamızın söylediği gibi bire birde etkili olmayı ve çalım atmayı seven bir oyuncuyum. Denemekten hiçbir zaman korkmam. Bunu sahada herkes görecek. Aynı zamanda öğrenmeye aç bir futbolcuyum. Takımda bana katkı sağlayacak tecrübeli isimler var. Genç oyuncular için bu büyük bir avantaj" dedi.