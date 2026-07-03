Fenerbahçe, bazı futbolcuların Avusturya kampına dahil edilmeyeceği yönündeki iddialara resmi açıklamayla yanıt verdi. Sarı-lacivertli kulüp, kamuoyunda yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek söz konusu 8 futbolcunun kamp kadrosunda bulunduğunu açıkladı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Avusturya kampı öncesinde bazı oyuncuların kadroya alınmayacağı yönündeki haberler gündem olmuştu. Sarı-lacivertli kulüp, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamayla bu iddiaları yalanladı.

Fenerbahçe'den resmi açıklama

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde, Profesyonel Futbol A Takımımızın Avusturya kamp kadrosuna ilişkin paylaşılan bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır.

Takımımızın Avusturya kamp kadrosunda, haberde bahsi geçen futbolcularımız İrfan Can Eğribayat, Ognjen Mimovic, Omar Fayed, Yiğit Fidan, Bartuğ Elmaz, Emre Demir, Adem Yeşilyurt ve Anthony Musaba da yer alacaktır.

Kamuoyunun, kulübümüzün resmi açıklamaları dışında yer alan bu tür haberlere itibar etmemesini rica ederiz."

İDDİALAR YALANLANDI

Böylece sarı-lacivertli kulüp, söz konusu futbolcuların kamp kadrosunda yer almayacağı yönündeki haberleri resmen yalanlamış oldu. Fenerbahçe, taraftarların ve kamuoyunun yalnızca kulübün resmi açıklamalarını dikkate almasını istedi.