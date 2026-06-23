CANLI | Ürdün - Cezayir
2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu’nda gruptan çıkma umutlarını sürdürmek isteyen Cezayir ve tarihî turnuva tecrübesinde ilk puanlarını hedefleyen Ürdün, San Francisco’da kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadeleyi ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
Futbolseverlerin büyük ilgiyle takip ettiği 2026 FIFA Dünya Kupası hız kesmeden devam ediyor. J Grubu'nda Ürdün ile Cezayir karşı karşıya gelirken, her iki takımda grup liderliği yarışında avantaj yakalamak ve hanesine 3 puan yazdırmayı hedefliyor.
TARİHİ İLKLER PEŞİNDEKİ ÜRDÜN
Dünya Kupası sahnesine tarihinde ilk kez katılan Ürdün turnuvadaki ilk puanını hanesine yazdırmanın hesaplarını yapıyor. Savunma disiplini ve hızlı kontra ataklarıyla dikkat çeken Ürdün, Cezayir karşısında sürpriz bir sonuç alarak gruptan çıkma şansını son maça taşımayı hedefliyor
CEZAYİR HASRETE SON VERME PEŞİNDE
12 yıllık Dünya Kupası hasretine son vererek turnuvaya büyük umutlarla gelen Cezayir, ilk sınavında Arjantin'e 3-0 mağlup olarak taraftarlarını üzmüştü. Afrika Elemeleri'ndeki formda grafiğini henüz grup aşamasına taşıyamayan Cezayir, Ürdün karşısında galibiyetle tanışarak moral depolamak ve grupta yeniden iddialı konuma gelmek istiyor.
SAHADA İKİ "SÜPER LİG" EMEKTARI
Karşılaşmanın en dikkat çekici detaylarından biri ise saha kenarında yaşanacak teknik adam düellosu olacak. İki takımın başında da Türkiye futbol kamuoyunun yakından tanıdığı isimler yer alıyor:
Vladimir Petkovic: 2011-2012 sezonunda Samsunspor'u çalıştıran Cezayir Teknik Direktörü Petkovic, öğrencilerine galibiyeti getirecek taktikleri kurguluyor.
Jamal Sellami: Bir dönem Beşiktaş forması giyen Ürdün Teknik Direktörü Sellami ise, Dünya Kupası'ndaki ilk puanlarını kendi yönettiği takımla almak için sahaya çıkıyor.