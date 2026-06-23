2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu’nda gruptan çıkma umutlarını sürdürmek isteyen Cezayir ve tarihî turnuva tecrübesinde ilk puanlarını hedefleyen Ürdün, San Francisco’da kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadeleyi ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Futbolseverlerin büyük ilgiyle takip ettiği 2026 FIFA Dünya Kupası hız kesmeden devam ediyor. J Grubu'nda Ürdün ile Cezayir karşı karşıya gelirken, her iki takımda grup liderliği yarışında avantaj yakalamak ve hanesine 3 puan yazdırmayı hedefliyor.