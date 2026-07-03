CANLI | İsviçre - Cezayir

2026 FIFA Dünya Kupası 'nda eleme turu heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Son 32 turunda İsviçre ile Cezayir, son 16 bileti için kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmayı Arjantin Futbol Federasyonu'ndan Yael Falcón yönetirken, yardımcılıklarını Maximiliano Del Yesso ile Facundo Rodríguez üstleniyor.

İSVİÇRE NAMAĞLUP LİDER GELDİ

İsviçre, B Grubu'nda oynadığı üç karşılaşmayı da kaybetmedi. Avrupa temsilcisi turnuvaya Katar ile 1-1 berabere kalarak başladı. İkinci maçta Bosna Hersek'i 4-1 mağlup eden İsviçre, grup liderliği yolunda önemli avantaj elde etti.

CEZAYİR EN İYİ ÜÇÜNCÜLERDEN GELDİ

Cezayir ise zorlu J Grubu'nda Arjantin, Ürdün ve Avusturya ile mücadele etti. İlk maçta Arjantin'e 3-0 mağlup olan Afrika temsilcisi, ikinci karşılaşmada Ürdün'ü 2-1 yenerek umutlandı.