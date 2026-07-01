Beşiktaş transferinde mutlu son! Ouattara imzayı atmak için İstanbul'da
Beşiktaş, Monaco'da forma giyen Kassoum Ouattara'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Fransız oyuncu sağlık kontrollerinden geçmek ve imzayı atmak için İstanbul'a geldi.
Yeni sezon öncesi kadro planlamasında birçok oyuncuyla yolarını ayıran siyah-beyazlılar, bir yandan da yeni isimleri renklerine bağlıyor.
BEŞİKTAŞ'TA OUATTARA TRANSFERİNDE MUTLU SON
Fransız kulübü Monaco ile anlaşan Beşiktaş, 21 yaşındaki Fransız sol bek oyuncu Kassoum Ouattara'nın bu akşam İstanbul'a geldi.
TÜRKİYE'YE GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU
Fildişi Sahili asıllı Fransız sol bek Ouattaraîn uçağı saat 23.40'ta İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Ouattara'nın, 2 Temmuz'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel futbolcu Kassoum Ouattara'nın nihai transferi hususunda oyuncunun kendisi ve kulübü AS Monaco ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Kassoum Ouattara, transfer görüşmesini sonuçlandırmak ve sağlık kontrolünden geçmek üzere bu akşam saat 23.40'ta İstanbul Havalimanı'nda olacaktır."
OUATTARA ANLAŞMA İÇİN İSTANBUL'A GELDİ
Beşiktaş'ın yeni transferi Kassoum Ouattara, uçağının iniş yapmasıyla İstanbul'a ulaştı. Genç futbolcu, kendisini bekleyen özel araçla havalimanından ayrıldı.
KASSOUM OUATTARA KİMDİR?
Fransa'nın Paris kentinde 14 Ekim 2004'te dünyaya gelen Kassoum Ouattara, Fildişi Sahili kökenli Fransız bir futbolcu olarak kariyerini sol bek mevkisinde sürdürüyor. Futbola Amiens altyapısında başlayan genç oyuncu, 7 Temmuz 2022'de kulübüyle ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı ve profesyonel kariyerindeki ilk maçına aynı yıl 20 Ağustos'ta SC Bastia karşısında çıktı.
2022-2023 sezonunun ikinci yarısında Amiens formasıyla ilk 11'in değişmez isimlerinden biri haline gelen Ouattara, yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu erken kapatmak zorunda kaldı. Performansıyla dikkat çeken 21 yaşındaki futbolcu, daha sonra kariyerinde önemli bir adım atarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden AS Monaco'ya transfer oldu ve gelişimini burada sürdürüyor.