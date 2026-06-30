Son 16 bileti kimin olacak? Fildişi Sahili ile Norveç kozlarını paylaşacak
2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu'nda eleme heyecanı tüm hızıyla sürüyor. ABD'nin Dallas kentindeki Dallas Stadı'nda Fildişi Sahili ile Norveç, son 16 biletini almak için karşı karşıya geliyor. Tek maç eleme usulüyle oynanan kritik mücadelenin canlı anlatımı, tüm gelişmeleri ve yayın bilgileri ahaber.com.tr'de futbolseverlerle buluşuyor.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda artık hata payının kalmadığı eleme turlarında heyecan dorukta.
Son 32 Turu'nun öne çıkan eşleşmelerinden biri olan Fildişi Sahili - Norveç mücadelesinde iki ekip, son 16 bileti için kozlarını paylaşıyor.
ABD'nin Dallas kentindeki Dallas Stadı'nda oynanan karşılaşmada, grup aşamasını başarıyla geçerek eleme turuna yükselen iki takım da yoluna devam edebilmek için sahaya çıkıyor. Kazanan taraf adını son 16 turuna yazdırırken, kaybeden ekip turnuvaya veda edecek.
EŞİTLİK HALİNDE UZATMALAR VE PENALTILAR
Kritik mücadele tek maç eleme sistemiyle oynanıyor. Normal sürede eşitliğin bozulmaması halinde karşılaşma uzatmalara gidecek. On beşer dakikalık iki uzatma devresinde de üstünlük sağlanamazsa, bir üst tura yükselecek takımı seri penaltı atışları belirleyecek.
Her iki takımın da kaderini belirleyecek bu mücadelede hata yapan taraf Dünya Kupası'na veda edecek.
MAÇIN SAATİ VE YAYIN BİLGİLERİ
Dünya Kupası'nın dikkat çeken karşılaşmalarından Fildişi Sahili - Norveç mücadelesi, 30 Haziran Salı günü TSİ 20.00'de Dallas Stadı'nda oynanıyor. Futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği kritik karşılaşma, Tabii platformu üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.
GÜÇ VE DİSİPLİNİN SAVAŞI
Sahada ise iki farklı futbol anlayışı karşı karşıya geliyor. Fildişi Sahili, turnuva boyunca ortaya koyduğu fizik gücü ve yüksek tempolu oyunuyla rakibini baskı altına alarak tur biletini almayı hedefliyor.
Norveç ise disiplinli oyun yapısı ve hücum hattındaki etkili isimleriyle savunmayı aşarak son 16 turuna yükselmenin hesaplarını yapıyor. İki takımın da ortak hedefi, bu zorlu engeli aşarak Dünya Kupası'nda zirve yolunda bir adım daha ilerlemek.