Son 16 bileti kimin olacak? Fildişi Sahili ile Norveç kozlarını paylaşacak

ABD'nin Dallas kentindeki Dallas Stadı'nda oynanan karşılaşmada, grup aşamasını başarıyla geçerek eleme turuna yükselen iki takım da yoluna devam edebilmek için sahaya çıkıyor. Kazanan taraf adını son 16 turuna yazdırırken, kaybeden ekip turnuvaya veda edecek.

Son 32 Turu'nun öne çıkan eşleşmelerinden biri olan Fildişi Sahili - Norveç mücadelesinde iki ekip, son 16 bileti için kozlarını paylaşıyor.

EŞİTLİK HALİNDE UZATMALAR VE PENALTILAR

Kritik mücadele tek maç eleme sistemiyle oynanıyor. Normal sürede eşitliğin bozulmaması halinde karşılaşma uzatmalara gidecek. On beşer dakikalık iki uzatma devresinde de üstünlük sağlanamazsa, bir üst tura yükselecek takımı seri penaltı atışları belirleyecek.

Her iki takımın da kaderini belirleyecek bu mücadelede hata yapan taraf Dünya Kupası'na veda edecek.

MAÇIN SAATİ VE YAYIN BİLGİLERİ

Dünya Kupası'nın dikkat çeken karşılaşmalarından Fildişi Sahili - Norveç mücadelesi, 30 Haziran Salı günü TSİ 20.00'de Dallas Stadı'nda oynanıyor. Futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği kritik karşılaşma, Tabii platformu üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

GÜÇ VE DİSİPLİNİN SAVAŞI

Sahada ise iki farklı futbol anlayışı karşı karşıya geliyor. Fildişi Sahili, turnuva boyunca ortaya koyduğu fizik gücü ve yüksek tempolu oyunuyla rakibini baskı altına alarak tur biletini almayı hedefliyor.

Norveç ise disiplinli oyun yapısı ve hücum hattındaki etkili isimleriyle savunmayı aşarak son 16 turuna yükselmenin hesaplarını yapıyor. İki takımın da ortak hedefi, bu zorlu engeli aşarak Dünya Kupası'nda zirve yolunda bir adım daha ilerlemek.