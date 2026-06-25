2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu’nda düğüm bu gece çözülüyor. Grubun lideri Almanya’nın yerini garantilediği tabloda, son 32 turuna yükselecek ikinci takımı belirleyecek olan kritik mücadelede Curaçao ile Fildişi Sahili karşı karşıya geliyor.

Dünya Kupası'nda gruptan çıkma umutlarını son maça taşıyan iki takımın amansız mücadelesinde gülen taraf Afrika temsilcisi oldu. Philadelphia Stadyumu'nu dolduran binlerce futbolseverin gözleri önünde oynanan karşılaşmada, Fildişi Sahili baştan sona üstün bir oyun sergiledi.

Savunmada disiplini elden bırakmayan ve hücum hattında bulduğu fırsatları affetmeyen Filler, 90 dakikanın sonunda sahadan 2-0 galip ayrılarak hedefine ulaştı.

CURAÇAO'NUN MUCİZE YÜRÜYÜŞÜ SON BULDU

Turnuvanın en dikkat çeken ve buraya kadar gelmesi büyük sempati toplayan takımlarından biri olan Curaçao, Fildişi Sahili'nin tecrübeli ayakları karşısında direnemedi.

Maç boyunca pozisyon üretmekte zorlanan Karayip temsilcisi, kalesinde gördüğü 2 gole karşılık veremeyince 2026 Dünya Kupası rüyasını erken noktalamak zorunda kaldı. Fildişi Sahili ise bu sonuçla birlikte son 32 turundaki rakiplerini beklemeye başladı.