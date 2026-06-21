Almanya Fildişi Sahili'ni mağlup ederek son 32'yi garantiledi!

2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda nefes kesen zirve mücadelesinde Almanya, Fildişi Sahili'ni 2-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu. Maçın başında 1-0 geriye düşmesine rağmen pes etmeyen "Panzerler", sahadan zaferle ayrılarak Son 32 turuna yükselmeyi garantiledi.

Dünya Kupası'nın en çekişmeli gruplarından biri olan E Grubu'nda gözler liderlik maçına çevrildi. İlk maçlarından galibiyetle ayrılarak 3'er puanı hanesine yazdıran Almanya ve Fildişi Sahili, zirvenin tek sahibi olmak için yeşil sahaya çıktı.

Maça oldukça hızlı başlayan Fildişi Sahili, Almanya kalesinde bulduğu golle 1-0 öne geçerek Panzerler'e büyük bir şok yaşattı. Ancak Alman disiplini bu golden sonra bir kez daha devreye girdi. Skoru eşitlemek için baskısını artıran Almanya, önce beraberliği yakaladı. Maçın uzatma dakikalarında öne geçen Panzerler son 32'ye kalmayı garantiledi.