TFF'den "yabancı kuralı" açıklaması: Söz konusu değil

TFF, kulüplerin büyük çoğunluğunun karşı çıktığı 10+4'lük yeni yabancı kuralında herhangi bir değişiklik yapılmayacağını duyurdu. Yapılan açıklamada "Son günlerde kamuoyunda sıkça tartışılan Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda uygulanacak yabancı oyuncu kuralına ilişkin daha önce paylaşılan esaslarda herhangi bir değişikliğe gidilmesi söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.

TFF, kulüplerin büyük çoğunluğunun karşı çıktığı 10+4'lük yeni yabancı kuralında herhangi bir değişiklik yapılmayacağını duyurdu.

Yapılan açıklama şöyle: "Son günlerde kamuoyunda sıkça tartışılan Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda uygulanacak yabancı oyuncu kuralına ilişkin daha önce paylaşılan esaslarda herhangi bir değişikliğe gidilmesi söz konusu değildir.

Geçtiğimiz sezon başında bu sezon uygulanacağını duyurduğumuz yabancı futbolcu uygulaması kapsamında, kulüplerin A Takım Listesi'nde yer vereceği 10 yabancı futbolcu için herhangi bir yaş kriteri aranmamaktadır. A Takım Listeleri'ne 14 yabancı futbolcunun yazılması halinde, en az 4'ünün 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunluluğu bulunmaktadır."