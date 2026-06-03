Türkiye'nin Dünya Kupası mesaisi başladı! A Milliler ABD'ye ulaştı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı milli takım kafilesini, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve Miami Başkonsolosu Resul Şahinol karşıladı.

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TÜRK TARAFTARDAN KARŞILAMA

Milliler, otobüsle konaklayacakları otele geçti. Kafileyi, otel girişinde Türk taraftarlar bayraklarla ve tezahüratlarla destekledi. Başkan Hacıosmanoğlu, yolculuğun iyi geçtiğini söyledi.

Dünya Kupası'nda ABD, Avustralya ve Paraguay ile D Grubu'nda yer alan milliler, turnuva hazırlıkları kapsamında son maçını, 7 Haziran Pazar günü TSİ 01.00'de Inter Miami Stadı'nda Venezuela ile oynayacak. Bu karşılaşma ile Miami'deki hazırlıklarını tamamlayacak milli takım, 7 Haziran'da ana kamp merkezi olan Arizona'nın Mesa kasabasına gidecek.