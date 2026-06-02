İşte Bizim Çocuklar'ın Dünya Kupası kadrosu! A Milli Takımımızın kadrosunda 26 yıldız! Duygu dolu video ile açıklandı

2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu resmen açıklandı.

DUYGU DOLU BİR KLİPLE AÇIKLANDI

Milli Takımlar'ın X hesabından yapılan paylaşımda "Bir forma, bir tutku, bir aidiyet... Nesilden nesile aktarılan en değerli miras." ifadeleri kullanıldı.

3 İSİM YEDEKTE

A Milli Takım'ın 26 kişilik nihai kadrosunda yer almayan Muhammed Şengezer, Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz, Dünya Kupası talimatlarının takımların ilk maçlarından önce (kaleciler için turnuva boyunca) sakatlık durumunda oyuncu değişikliğine izin vermesi nedeniyle hazırda beklemek üzere ABD'ye gidecek kafilede yer alacak.