İşte Bizim Çocuklar'ın Dünya Kupası kadrosu! A Milli Takımımızın kadrosunda 26 yıldız! Duygu dolu video ile açıklandı
Dünya Kupası'na katılacak A Milli Futbol Takımımızın kadrosu paylaşılan duygusal bir video ile açıklandı. 26 kişilik kadroda yer almayan Muhammed Şengezer, Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz da turnuvada yaşanacak sakatlık riskine karşı ABD'ye götürülecek. İşte millilerimizin Dünya Kupası kadrosu...
2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu resmen açıklandı.
DUYGU DOLU BİR KLİPLE AÇIKLANDI
Milli Takımlar'ın X hesabından yapılan paylaşımda "Bir forma, bir tutku, bir aidiyet... Nesilden nesile aktarılan en değerli miras." ifadeleri kullanıldı.
3 İSİM YEDEKTE
A Milli Takım'ın 26 kişilik nihai kadrosunda yer almayan Muhammed Şengezer, Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz, Dünya Kupası talimatlarının takımların ilk maçlarından önce (kaleciler için turnuva boyunca) sakatlık durumunda oyuncu değişikliğine izin vermesi nedeniyle hazırda beklemek üzere ABD'ye gidecek kafilede yer alacak.
BUGÜN ABD'YE HAREKET EDİLECEK
A Milli Takımımız, bugün saat 13.30'da Türk Hava Yolları'na ait uçakla ABD'nin Fort Lauderdale kentine yolculuk edecek.
2026 Dünya Kupası'nda ev sahiplerinden ABD, Avustralya ve Paraguay ile birlikte D Grubu'nda bulunan Ay-Yıldızlılar, turnuva hazırlıkları çerçevesinde son maçını 7 Haziran'da ABD'nin Fort Lauderdale kentinde Venezuela ile oynayacak.
A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu şu şekilde:
KALECİLER
- Altay Bayındır - Manchester United
- Mert Günok - Fenerbahçe
- Uğurcan Çakır - Galatasaray
DEFANS
- Abdülkerim Bardakcı - Galatasaray
- Çağlar Söyüncü - Fenerbahçe
- Eren Elmalı - Galatasaray
- Ferdi Kadıoğlu - Brighton
- Merih Demiral - Al Ahli
- Mert Müldür - Fenerbahçe
- Ozan Kabak - Hoffenheim
- Samet Akaydin - Çaykur Rizespor
- Zeki Çelik - Roma
ORTA SAHA
- Hakan Çalhanoğlu - İnter
- İsmail Yüksek - Fenerbahçe
- Kaan Ayhan - Galatasaray
- Orkun Kökçü - Beşiktaş
- Salih Özcan - Dortmund