Millilerden dört dörtlük prova! Türkiye Kuzey Makedonya'yı farklı mağlup etti

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Kuzey Makedonya ile karşı karşıya geldi. Bziizm çolcuklar takibi karşısında adeta bir gol resitali sunarak rakibini 4-0 gibi net bir skorla mağlu etti. İşte mücadelede yaşanan ve atılan goller…

Karşılaşmaya oldukça hızlı başlayan milliler, henüz 11'inci saniyede Can Uzun ile direğe takıldı. Daha sonra 2'nci dakikada önde yapılan baskı sonrasında kapılan topla son çizgiye kadar inen Oğuz Aydın yerden topu içeri çevirdi.

Orkun Kökçü tekte yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. 16'ncı dakikada Türkiye farkı 2'ye çıkarttı. Can Uzun'un pasıyla sol kanattan hareketlenen Eren Elmalı, pasını yeniden ceza sahasının hemen dışındaki Can'a verdi.

Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Dimitrievski'nin müdahalesine rağmen ağlara gitti: 2-0. Mücadelenin ilk yarısı Türkiye'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya da iyi başlayan Ay-yıldızlılar oldu. Milliler, 53'üncü dakikada farkı 3'e çıkarttı. Sol iç koridorda topa buluşan Can Uzun'un ortasında Deniz Gül yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 3-0.

65'inci dakikada sol kanatta topla buluşan Arda Güler ortasını yaptı. Arka direkte Merih'in vuruşunda top üstten auta gitti. 70'inci dakikada Barış Alper Yılmaz, skoru 4-0'a getirdi. Arda'nın topuk pasıyla sağ kanattan çizgiye inen İrfan Can Kahveci yerden içeri çevirdi.

Barış Alper Yılmaz, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı, filelerle buluşturdu: 4-0.

AY-YILDIZLILARDAN ERKEN GOL

Türkiye, Kuzey Makedonya karşısında maça adeta golle başladı. Karşılaşmanın 2. dakikasında Oğuz Aydın'ın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topu iyi değerlendiren Orkun Kökçü, yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı ağlara göndererek A Milli Takım'ı 1-0 öne geçirdi.

CAN UZUN SAHNEDE! MİLLİLER FARKI İKİYE ÇIKARDI

Türkiye, 16. dakikada farkı ikiye çıkardı. Orta sahada kazanılan topla gelişen hızlı hücumda Can Uzun, sol kanattan atağa destek veren Eren Elmalı'yı gördü. Eren'in ceza sahası sol çizgisine inerek yeniden Can Uzun'a çıkardığı topu genç oyuncu bekletmeden ağlara gönderdi ve skoru 2-0'a taşıdı.

DENİZ GÜL SAHNEDE! MİLLİLERDEN ÜÇÜNCÜ GOL

A Milli Futbol Takımı, Kuzey Makedonya karşısında farkı üçe çıkardı. Mücadelenin 53. dakikasında Can Uzun'un ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Deniz Gül, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Ay-yıldızlılar, bu golle skoru 3-0'a taşıdı.

AY-YILDIZLILAR FARKA KOŞTU! BARIŞ ALPER YILMAZ SAHNEYE ÇIKTI

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Kuzey Makedonya karşısında adeta gol şov yaptı. Ay-yıldızlılar, mücadelenin 70. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın golüyle farkı dörde çıkararak skoru 4-0'a getirdi.

İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)

1. dakikada milli takım gole yaklaştı. Rakip ceza sahasına yakın bölgede Orkun Kökçü'nün pasında Can Uzun ceza sahası sol çaprazında topla buluştuktan sonra şutunu çekti, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

2. dakikada ay-yıldızlılar 1-0 öne geçti. Sağ taraftan gelişen atakta çizgiye inen Oğuz Aydın'ın yerden içeri çevirdiği topa Orkun Kökçü, altıpas önünde gelişine sert vurdu ve meşin yuvarlak ağlara gitti.

16. dakikada Türkiye, skoru 2-0 yaptı. Orta alandan hızlı atakla başlayan hücumda Can Uzun soldan bindiren Eren Elmalı'ya topu bıraktı. Eren sola indikten sonra topu arkasında kalan Can'a bıraktı. Can Uzun ceza sahasında sol çaprazdan çektiği şutla topu ağlara gönderdi.

44. dakikada ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Miovski'nin arka direğe ortasında topu kapan Alioski, Ozan Kabak'tan sıyrılarak şutunu çekti. Kaleci Altay Bayındır yaptığı müdahaleyle topun ağlarla buluşmasını engelledi.

45+3. dakikada sağ tarafta topla buluşan Oğuz Aydın, ceza sahasında rakibinden sıyrılarak şutunu çekti, kaleci gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Türkiye'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

(İKİNCİ YARI)

53. dakikada sol taraftan gelişen ay-yıldızlıların atağında Can Uzun'un yaptığı ortada altıpasın sağ tarafından Deniz Gül, kafa vuruşunda meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara gönderdi. 3-0

64. dakikada sol taraftan Arda Güler'in yaptığı ortada arka direkte Merih Demiral'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

70. dakikada Arda Güler ile verkaçı sonrası ceza sahası sağ tarafında topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin yerden içeri çevirdiği topa altıpasın gerisinden Barış Alper Yılmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-0

MAÇTAN NOTLAR

2026 FIFA Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı ağırlayan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, son oynanan Kosova mücadelesine göre kadroda 9 değişiklik yaptı.

Chobani Stadı'nda oynanan mücadelede kalede Altay Bayındır'a şans veren Montella, savunma dörtlüsünü ise Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü ve Eren Elmalı'dan kurdu.

Orta sahada Salih Özcan, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Can Uzun ve Oğuz Aydın'a forma veren İtalyan teknik adam, Deniz Gül'ü ise tek forvet olarak sahaya sürdü. Vincenzo Montella, son oynanan Kosova mücadelesinde ilk 11'de sahaya sürdüğü Ozan Kabak ve Orkun Kökçü'yü bu maçta da ilk 11'de oynattı.

Kosova karşısında oynayan isimlerden Zeki Çelik, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler mücadeleye yedek başlarken, Uğurcan Çakır, Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı ise maç kadrosunda yer almadı.

9 İSİM KADRODA YOK

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 35 kişilik kadrodan 9 ismi Kuzey Makedonya karşısında kadroya almadı.

Millilerde kaleciler Uğurcan Çakır ve Ersin Destanoğlu'nun yanı sıra Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Ferdi Kadıoğlu, Mustafa Eskihellaç, Atakan Karazor, Kenan Yıldız ve sakatlığı bulunan Kerem Aktürkoğlu, Kuzey Makedonya maçının kadrosuna alınmadı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ KAPTAN OLARAK ÇIKTI

A Milli Futbol Takımı'nda Çağlar Söyüncü, Kuzey Makedonya maçına kaptan olarak çıktı.

Milli takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

AY-YILDIZLILAR 1697 GÜN SONRA KADIKÖY'DE

A Milli Futbol Takımı, Kuzey Makedonya karşılaşmasıyla 1697 gün sonra Kadıköy'de maça çıktı.

Milli takım son olarak 8 Ekim 2021'de 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Norveç ile Kadıköy'de karşı karşıya gelmiş, mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

