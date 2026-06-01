Millilerden dört dörtlük prova! Türkiye Kuzey Makedonya'yı farklı mağlup etti

MAÇTAN NOTLAR

2026 FIFA Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı ağırlayan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, son oynanan Kosova mücadelesine göre kadroda 9 değişiklik yaptı.

Chobani Stadı'nda oynanan mücadelede kalede Altay Bayındır'a şans veren Montella, savunma dörtlüsünü ise Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü ve Eren Elmalı'dan kurdu.

Orta sahada Salih Özcan, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Can Uzun ve Oğuz Aydın'a forma veren İtalyan teknik adam, Deniz Gül'ü ise tek forvet olarak sahaya sürdü. Vincenzo Montella, son oynanan Kosova mücadelesinde ilk 11'de sahaya sürdüğü Ozan Kabak ve Orkun Kökçü'yü bu maçta da ilk 11'de oynattı.

Kosova karşısında oynayan isimlerden Zeki Çelik, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler mücadeleye yedek başlarken, Uğurcan Çakır, Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı ise maç kadrosunda yer almadı.