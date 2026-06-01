Millilerden dört dörtlük prova! Türkiye Kuzey Makedonya'yı farklı mağlup etti
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Kuzey Makedonya ile karşı karşıya geldi. Bziizm çolcuklar takibi karşısında adeta bir gol resitali sunarak rakibini 4-0 gibi net bir skorla mağlu etti. İşte mücadelede yaşanan ve atılan goller…
Karşılaşmaya oldukça hızlı başlayan milliler, henüz 11'inci saniyede Can Uzun ile direğe takıldı. Daha sonra 2'nci dakikada önde yapılan baskı sonrasında kapılan topla son çizgiye kadar inen Oğuz Aydın yerden topu içeri çevirdi.
Orkun Kökçü tekte yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. 16'ncı dakikada Türkiye farkı 2'ye çıkarttı. Can Uzun'un pasıyla sol kanattan hareketlenen Eren Elmalı, pasını yeniden ceza sahasının hemen dışındaki Can'a verdi.
Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Dimitrievski'nin müdahalesine rağmen ağlara gitti: 2-0. Mücadelenin ilk yarısı Türkiye'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıya da iyi başlayan Ay-yıldızlılar oldu. Milliler, 53'üncü dakikada farkı 3'e çıkarttı. Sol iç koridorda topa buluşan Can Uzun'un ortasında Deniz Gül yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 3-0.
65'inci dakikada sol kanatta topla buluşan Arda Güler ortasını yaptı. Arka direkte Merih'in vuruşunda top üstten auta gitti. 70'inci dakikada Barış Alper Yılmaz, skoru 4-0'a getirdi. Arda'nın topuk pasıyla sağ kanattan çizgiye inen İrfan Can Kahveci yerden içeri çevirdi.
Barış Alper Yılmaz, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı, filelerle buluşturdu: 4-0.
MİLLİLER GOLLE BAŞLADI
Türkiye, Kuzey Makedonya karşısında maça adeta golle başladı. Karşılaşmanın 2. dakikasında Oğuz Aydın'ın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topu iyi değerlendiren Orkun Kökçü, yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı ağlara göndererek A Milli Takım'ı 1-0 öne geçirdi.
CAN UZUN SAHNEDE! MİLLİLER FARKI İKİYE ÇIKARDI
Türkiye, 16. dakikada farkı ikiye çıkardı. Orta sahada kazanılan topla gelişen hızlı hücumda Can Uzun, sol kanattan atağa destek veren Eren Elmalı'yı gördü. Eren'in ceza sahası sol çizgisine inerek yeniden Can Uzun'a çıkardığı topu genç oyuncu bekletmeden ağlara gönderdi ve skoru 2-0'a taşıdı.
DENİZ GÜL SAHNEDE! MİLLİLERDEN ÜÇÜNCÜ GOL
A Milli Futbol Takımı, Kuzey Makedonya karşısında farkı üçe çıkardı. Mücadelenin 53. dakikasında Can Uzun'un ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Deniz Gül, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Ay-yıldızlılar, bu golle skoru 3-0'a taşıdı.
AY-YILDIZLILAR FARKA KOŞTU! BARIŞ ALPER YILMAZ SAHNEYE ÇIKTI
A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Kuzey Makedonya karşısında adeta gol şov yaptı. Ay-yıldızlılar, mücadelenin 70. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın golüyle farkı dörde çıkararak skoru 4-0'a getirdi.
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
1. dakikada milli takım gole yaklaştı. Rakip ceza sahasına yakın bölgede Orkun Kökçü'nün pasında Can Uzun ceza sahası sol çaprazında topla buluştuktan sonra şutunu çekti, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.
2. dakikada ay-yıldızlılar 1-0 öne geçti. Sağ taraftan gelişen atakta çizgiye inen Oğuz Aydın'ın yerden içeri çevirdiği topa Orkun Kökçü, altıpas önünde gelişine sert vurdu ve meşin yuvarlak ağlara gitti.