Eren Elmalı devam edemedi! Tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı

A Milli Takım'da Kuzey Makedonya maçı sırasında sakatlık şoku yaşandı. Mücadelenin ilk yarısında başına aldığı darbenin ardından bir süre oyuna devam eden Eren Elmalı, yaşadığı baş dönmesi nedeniyle oyundan çıktı. Milli futbolcu, devre arasında tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Mücadelenin 8'inci dakikasında girdiği hava topu mücadelesinde başına darbe alan Eren Elmalı, tedavi olduktan sonra bir süre oyuna devam etti. Daha sonra baş dönmesi yaşayan 25 yaşındaki sol bek, 27'nci dakikada yerini Zeki Çelik'e bıraktı.

Zeki'nin oyuna dahil olmasının ardından Mert Müldür sol beke geçti. Eren Elmalı, devre arasında tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.