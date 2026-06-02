A Milli Takım’a Togg konvoyu: Milli heyecan yollara taştı

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası yolculuğu İstanbul'da unutulmaz görüntülere sahne oldu. Milli Takımlar Ana Sponsoru Togg, ay-yıldızlı kafileyi onlarca akıllı cihazdan oluşan dev konvoyla İstanbul Havalimanı'na uğurladı. Türk bayraklarıyla donatılan TOGG'lar yollarda milli coşku estirirken, Riva'dan havalimanına uzanan kortej büyük ilgi gördü.

MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİK DUYGUS İSTANBUL YOLLARINA TAŞINDI Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, Milli Takımlar Ana Sponsoru olarak Türk futbolunun tarihi anlarından birinin parçası oldu. 2 Haziran Salı günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nden hareket eden ve yalnızca Togg akıllı cihazlarından oluşan konvoy, Dünya Kupası yolculuğuna çıkan A Milli Futbol Takımı'na İstanbul Havalimanı'na kadar eşlik etti. Türk bayraklarıyla donatılan araçlar, milli birlik ve beraberlik duygusunu İstanbul yollarına taşıdı.



Yoğun katılımla oluşturulan Togg konvoyu boyunca yaşanan coşku, Dünya Kupası yolculuğuna çıkan Milli Takıma verilen desteği gözler önüne serdi. Togg sahiplerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen uğurlamada, ay-yıldızlı milliler ile Türkiye'nin milli markası aynı heyecanda buluştu.

Togg'un ilk akıllı cihazı T10X ile fastback modeli T10F'nin yer aldığı konvoyda; Anadolu, Gemlik, Mardin, Oltu, Kula, Kapadokya, Urla ve Seyhan renkleriyle yollara çıkan araçlar yer aldı.

Markanın Türkiye'nin doğal ve kültürel zenginliklerinden ilham alarak geliştirdiği bu renkler, konvoya ayrı bir anlam katarken adeta Türkiye'nin dört bir yanını bir araya getirdi.



Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, Türk sporunun güçlü destekçileri arasında yer alıyor. Milli Takımlar Ana Sponsoru olarak ay-yıldızlı millilerin antrenman formalarında yer alan marka, Türkiye Futbol Federasyonu'na tahsis ettiği T10X'ler ve Trugo şarj cihazlarıyla milli takımların ulaşım ihtiyaçlarını karşılarken, misafir karşılamalarında da Türkiye'yi temsil ediyor.

