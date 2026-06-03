Galatasaray'a eski iki Fenerbahçeli yıldız! Okan Buruk onay verirse imza yolda

4 sene üst üste şampiyon olarak lige adeta ambargo koyan Galatasaray yeni sezonda da şampiyonluğu hedefliyor. Bu doğrultuda transfer çalışmalarına hız veren Aslan'da geçmişte Fenerbahçe'de forma giyen Jhon Duran ve Kim Min-Jae gündemde. İki oyuncunun da durumu yakından takip edilirken son söz Okan Buruk'ta...

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da transfer gündemi hareketlenirken, sarı-kırmızılıların radarına daha önce Fenerbahçe forması giymiş iki isim girdi. Avrupa ve Suudi Arabistan pazarında fırsat transferlerini değerlendiren yönetim, hem savunma hem de hücum hattı için önemli dosyalar üzerinde çalışıyor. KİM MİN-JAE İÇİN DEV REKABET Bayern Münih'te geleceği belirsizliğini koruyan Kim Min-Jae'nin adı yeniden Türkiye ile anılmaya başladı. Alman ekibinin yeni sezon kadro planlamasında değişikliklere gitmesi sonrası Güney Koreli stoperin takımdan ayrılabileceği yönündeki iddialar güç kazanırken, oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında Galatasaray'ın da bulunduğu öne sürüldü.

Kim Min-Jae (EPA) JUVENTUS DA DEVREDE Fenerbahçe'deki başarılı performansının ardından Napoli'ye transfer olan ve sonrasında Bayern Münih'e imza atan deneyimli savunmacı için Avrupa'dan da ciddi talipler bulunuyor. Özellikle İtalya'dan Juventus'un devreye girmesi transfer yarışının seyrini değiştirdi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Torino ekibi, Kim Min-Jae'ye 3 yıllık sözleşme teklif etti ve oyuncu da Serie A'ya dönüş seçeneğine sıcak bakıyor.

Bayern Münih yıldız isim için 25 milyon euro talep ediyor (ahaber.com.tr) 25 MİLYON EURO İSTENİYOR



Juventus'un transferi 2026 Dünya Kupası öncesinde sonuçlandırmak istediği belirtilirken, Bayern Münih'in yaklaşık 25 milyon euro seviyesinde bir bonservis beklentisi olduğu ifade edildi. JHON DURAN HAZIR KITA Galatasaray'ın önüne gelen bir diğer dikkat çekici fırsat ise Jhon Duran oldu. Sezon içerisinde Fenerbahçe ile yollarını olaylı şekilde ayıran Kolombiyalı golcünün, yeniden Türkiye'de forma giymeye hazır olduğu öne sürüldü. Bonservisi Al-Nassr'da bulunan genç forvetin sarı-kırmızılı kulübe önerildiği belirtilirken, Galatasaray yönetiminin bu transfere şu aşamada temkinli yaklaştığı öğrenildi.